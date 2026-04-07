Във връзка с отправено запитване на ОбС – Варна за актуалното състояние и предприетите действия за финансово оздравяване и стабилизиране на МБАЛ "Света Анна – Варна“, от болничното заведение излязоха с публично изявление по тамата.

"Към настоящия момент, в който няма промяна в модела и размера на финансиране на пряката дейност – както от клиничните пътеки, така и на средствата, които МЗ превежда за прием на спешни пациенти, рефинансирането на банковия кредит е единственият вариант за овладяване и укрепване на финансовото състояние на МБАЛ "Света Анна – Варна“.

Този модел на финансово стабилизиране на болницата бе коментиран и потвърден като безалтернативен към момента и на последната среща в МЗ. Още преди срещата в МЗ ръководството на болницата изготви документацията за теглене на банков заем. Налице е е банкова оферта за финансиране.

Стартиране на процедурата по отпускане и усвояване на банков заем обаче е невъзможна без санкция на мажоритарния собственик – МЗ. За 27.03.2026 г бе насрочено общо събрание на акционерите с единствена точка в дневния ред – теглене на банков заем. Отсъствието на представител на МЗ на събранието обаче остави фактически блокирана процедурата за теглене на банков заем. За 15 април има носрочено ново общо събрание, на което очакваме МЗ да подкрепи готовността ни за теглене на банков заем.

С тези средства ще стане възможно изчистване на задълженията към доставчици и нормализиране на работата в болницата до стартиране на най-ефективните мерки за оздравяване на лечебното заведение.

- На вниманието на МЗ вече е депозиран оздравителен план на МБАЛ "Света Анна – Варна“, който е обект на коментари и уточнения. В изработването на мерки за финансово стабилизиране на болницата сме ангажирали водещи икономисти в региона от частния и академичния сектор.

Стремежът ни е финансовото оздравяване на МБАЛ "Света Анна – Варна“ да не се реализира с цената на съкращаване на структури на база единствено и само икономически показатели. Подобен подход би довел до сериозни кадрови сътресения и високо социално напрежение сред населението на региона.

- Междувременно работим по отработване на предписанията от одитния доклад, който получихме след проверката в болницата, като вече сме изпратили към МЗ отговор по всяка от отправените препоръки.

Считаме обаче, че, докато върви кореспонденцията за действията по предписанията в одитния доклад и доработване на оздравителния план, не бива да се губи ценно време и трябва да се правят стъпки към финансово стабилизиране на болницата, която поема почти целия травматизъм – ортопедичен и хирургичен, в Източна България.

БЛС преди броени часове потвърди онова, за което ние – работещите в МБАЛ "Света Анна – Варна“ - предупредихме още в началото на годината, а именно - че здравната система е пред срив в резултат от недостатъчно финансиране, повишаващи се заплати и непроменени клинични пътеки в условия на значителна инфлация и поскъпване на материали, консумативи и услуги.

На този фон, ако на общото събрания на акционерите на 15.04.2026 г МЗ не гарантира стартирането на процедурата по рефинансирането на банковия заем, МБАЛ "Света Анна – Варна“ ще се окаже в ситуация на безпрецедентна криза. Допусне ли се запориране на сметките на болницата от доставчици, заради неразплатени средства, ще се изправим пред опасността да загубим най-ценния си капитал – кадрите. А точно те са, които в годините удържат МБАЛ "Света Анна – Варна“ като гарант за денонощна качествена здравна помощ за нуждаещите се, въпреки трудностите, стреса и хроничния недостиг на пари.

Надаваме се на сериозна институционална подкрепа от всички, които осъзнават, че МБАЛ "Света Анна – Варна“ със своя екип е безценен капитал за живота и здравето на гражданите на Варна, областта и цяла Източна България. Нейните функции трябва да бъдат съхранени в пълен обем, за да има регионът и прилежащите курорти да разчитат на 24-часова достъпна и качествена болнична помощ.