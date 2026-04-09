На 8 април 2026 г. в 11.37 ч. екипът на МБАЛ "Света Анна – Варна“, са депозирали в Министерството на здравеопазването подробен план с оздравителни мерки, целящи финансово и функционално оздравяване на болницата.

Това съобщи днес ръководството на болничното заведение.

От екипа на МБАЛ "Света Анна" посочиха, че подробният оздравителен план е изготвен от екип от най-добрите икономисти във Варна и региона – представители на частния и академичния сектор, и е в изпълнение на предписанието на МЗ за представяне на конкретни мерки за постигане на финансово оздравяване на лечебното заведение.

"В този смисъл считаме, че тиражираната информация за липса на убедителни икономически аргументи в искането ни да рефинансираме банков заем не кореспондира с актуалните цифри и факти, заложени в подробния оздравителен план, с който МЗ разполага.

Надяваме се, че планът за оздравяване на МБАЛ "Света Анна – Варна“ и искането за стабилизиране със средства от банков кредит ще бъдат оценени в контекста на липсваща актуализация в остойностяването на клиничните пътеки и целевите средства за преминал спешен пациент, които МЗ изплаща.

Вярваме, че при оценяване на заложените оздравителни мерки ще надделеят обективни, а не политически критерии и аргументи, тъй като вкарването на МБАЛ "Света Анна – Варна“ в режим на финансов колапс ще постави под реален риск не просто осигуряването на денонощна здравна грижа и обслужването на спешните хирургични и травматични пациенти във Варна, областта и курортите по Северното Черноморие, но и съществуването на болницата.", казват още от ръководството на МБАЛ "Света Анна".

Припомняме, че днес по-рано Министерството на здравеопазването съобщи, че е постъпило искане за одобрение на нов кредит в размер до 8 млн. евро, със срок на погасяване до 10 години, който предвижда рефинансиране на съществуващ заем, погасяване на задължения към доставчици и осигуряване на оборотен капитал.

От министерството коментираха, че представената от лечебното заведение програма е оценена като необоснована и несъответстваща на изискванията, поради използване на неактуални данни, липса на достатъчна финансова и икономическа обосновка, както и отсъствие на ясно дефинирани цели.