ММФ "Варненско лято" става част от испанското председателство на Съвета на ЕС

© Международният музикален фестивал "Варненско лято" става част от испанското председателство на Съвета на ЕС, което ще продължи в периода от 1 юли до 31 декември. Това стана ясно на пресконференция, с участието на кмета на Варна Иван Портних, Н. Пр. Алехандро Поланко - посланик на Кралство Испания, артистичният директор на фестивала Марио Хосен. На събитието, което бе водено от Антония Йовчева, директор на дирекция "Култура и духовно развитие", присъстваха й Коста Базитов, зам.-кмет на Варна, почетният консул на Испания във Варна Христо Дочев, Десислава Георгиева, началник-отдел "Фестивали и проекти", и Виолета Тончева от ТМПЦ- Варна. Акцент в програмата ще бъде концертът на Виенския камерен оркестър на 30-ти юни от 19 ч. във ФКЦ, посветен на председателството.



"Поводът за днешната среща е представяне на 97-то издание на ММФ "Варненско лято“ – една от културните емблеми на Варна и на България, най-дълголетният и постоянно развиващ се фестивал у нас, активно подкрепян от Община Варна. Доказателство за това са отличията, спечелени през годините – през 2019 стана първи носител на европейската награда на публиката, а през 2022 - лауреат на платформата EFFE (Europe for Festivals and Festivals for Europe) 2022. ММФ "Варненско лято“ винаги е отразявал актуалните културни посоки в Европа и по света, но и е имал и една чувствителност по различни общочовешки теми. Затова миналата година специален гост на фестивала бе един от най-изтъкнатите диригенти на Украйна – Микола Дядюра, което бе жест на подкрепа на Варна към украинския народ. Тази година организаторите са поставили друг акцент – концерт под патронажа на посланика на Испания, посветен на Испанското председателство на Съвета на ЕС, както и още много събития", заяви кметът Иван Портних.



"За нас фестивалът е изключително важен, защото началото му почти съвпада с деня, в който поемаме председателството на Съвета на ЕС. Концертът на 30-ти юни от 19 ч. във ФКЦ ще има европейско измерение – с участието на Виенския камерен оркестър, с диригент испанеца Педро Халфтер, на канадския пианист от полски произход Даниел Внуковски. Тогава ще бъде изпълнена "Одата на радостта" от "Деветата симфония" на Бетовен, която е и химна на Европейски съюз", каза Н. Пр. Алехандро Поланко.



41 събития с участници от 38 държави са включени в Международния музикален фестивал "Варненско лято“ в периода от юни до октомври, съобщи артистичният директор Марио Хосен. Той представи програмата, в която се включват водещи световни музиканти, сред които камерният оркестър "Ференц Лист“ от Будапеща с диригент Дмитрий Ситковецки, Софийската филхармония с диригент Щефан Фрухт, четири барокови ансамбъла и други. Испанска музика ще звучи и на Международния симпозиум под надслов "Традиция и универсалност в испанската музика. От Барока до съвременността“, с участието на учени музиколози от Испания, Франция, Австрия и Германия.