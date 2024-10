МУ-Варна е сред учредителите на международна инициатива "Сероводород в балнеологията"

© Представители на Медицински университет – Варна взеха участие в учредяването на международна инициатива "Сероводород в болнеологията“, съобщи гл. ас. Тодорка Сократева, старши изследовател /R2/ към Научна група 3.1.1. Natura4Health в Научноизследователския институт към МУ-Варна, Проект № BG-RRP-2.004-0009-C02: Повишаване на транслационните постижения в медицината по (MUVE-TEAM).



Учредителната среща H2S in Balneology "Global collaboration and cooperation in research and education by shared expertise and knowledge“ (“Сероводород в балнеологията" - Глобално сътрудничество и колаборация в научните изследвания и образованието чрез споделен опит и знания), бе проведена в периода 11-ти - 14-ти септември в Специализираната болница по рехабилитация в гр. Баня Ковиляча, Сърбия.



На 12-ти септември в конферентната зала на здравното заведение пред медицинския екип на болницата, представители от Министерството на здравеопазването на Република Сърбия и журналисти бе обявена инициативата “Сероводород в балнеологията“, както и целите, нуждите и перспективите по учредяването й.



Като част от програмата учредителите презентираха по следните теми:



"Защо основаваме глобална инициатива “Сероводород в балнеологията" - проф. Мюфит Зеки Карагюле, почетен директор на катедра "Медицинска екология и хидробиолгоия“ във Факултета по медицина в Истанбулския университет.



"Естествени балнеологични източници на сероводород – минерални води и пелоиди“ - проф. Хосе Мануел Карбахо - доктор, фармацевт, специалист по галенова и индустриална фармация. Изследователска група UCM-911757 в университета Complutense в Мадрид.



"In vitro (клетъчни култури) и in vivo изследвания (животни и хора) със сероводород от балнеологичен произход – минерални води и пелоиди“ - Константин Монтеану - доцeнт по биоклиматология, хидротермотерапия и физиология в Университета по медицина и фармация "Gr. T. Popa ", Яш, научен изследовател и главен биолог в Спешната клинична болница "Багдасар - Арсени“, Сектор "Неврорехабилитация“, Букурещ, председател на румънската Асоциация по балнеология.



"Мениджмънт на балнеологични ресурси – сероводородна минерална вода и пелоиди и управление на рехабилитационна болница – Примариус - Проф. Александър Йокич, д.м., управител на Специализираната болница по рехабилитация в Баня Ковиляча, член на Експертната комисия по рехабилитация на Република Сърбия.



"Изследване на молекулните механизми на въздействие на сярасъдържащите минерални води от Варна върху човешкия метаболизъм“ – гл. ас. Тодорка Сократева, дб., старши изследовател /R2/ към Научна група 3.1.1. Natura4Health в НИ към МУ-Варна, Проект MUVE-TEAM, Медицински университет – Варна, България



На 13-ти септември, по време на тържественото отбелязване на 35 години от основаването на Детското отделение по рехабилитация, бе подписана декларация за учредяване на глобалната инициатива “Сероводород в балнеологията". Учредители на инициативата са водещи учени в сферата на балнеологията, медицината, фармацията, биологията и биохимията, сред които: Mufit Zeki Karagulle, Turkey, Mine Karagulle, Turkey, Aleksander Jokic, Serbia, Jose M. Carbajo, Spainq Constantin Munteanu, Romania, Todorka Sokrateva, Bulgaria, Fausto Bonsignori, Italy, Scaba Kovacs, Hungary, Davide Rossi, Italy, Jasmina Milovanovic-Arsic, Serbia.



По време на учредителната работна среща бе избрано ръководство на инициативата "Сероводород в балнеологията“:



Председател - Prof. Müfit Zeki Karagülle, MD, PhD, Турция



Заместник-председател - Prim. Dr. Aleksandar Jokic, Сърбия



Генерален секретар – Assoc. Prof. Constantin Munteanu, Румъния



Заместник-секретар – Chief. Assist. Prof. Todorka Sokrateva, България



Като член на Консултативния съвет бе избрана проф. Диана Иванова, дб, дбн., Медицински университет – Варна, България



Взето бе решение следващата среща на ръководството на "Сероводород в балнеологията“ да бъде в рамките на конференция, организирана от научна група 3.1.1. Natura4Health в Научноизследователския институт към МУ-Варна, Проект № BG-RRP-2.004-0009-C02: Повишаване на транслационните постижения в медицината по (MUVE-TEAM).



Целта на инициативата "Сероводород в балнеологията“ е сътрудничество и колаборация между учени, медици, фармацевти и др., занимаващи се с научни изследвания, касаещи приложението на минерални води и техните продукти, като естествен източник на сероводород. Споделяне на опит и знания.