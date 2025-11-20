Сподели close
Центърът за кариерно развитие (ЦКР) на Медицински университет – Варна кани всички свои бивши и настоящи студенти на Кариерна борса 2025 – годишно кариерно изложение, посветено на възможностите за професионално развитие в здравеопазването.

Форумът събира на едно място водещи работодатели от сектор "Здравеопазване“, които ще представят своята дейност и ще обявят стажове и работни позиции.

Защо да присъствате:

ще се срещнете лично с представители на здравни институции;

ще научите кои умения и знания са най-търсени на пазара на труда;

ще откриете най-подходящия стаж или позиция за своя старт в кариерата.

Дата: 27.11.2025 г., Час: 10:00 – 16:00 ч. Място: зала "Черно море“, хотел "Черно море“, гр. Варна, ул. "Сливница“ № 33