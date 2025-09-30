ЗАРЕЖДАНЕ...
МУ-Варна откри тържествено новата учебна година за чуждестранните студенти
Новата учебна година за чуждестранните студенти бе открита на 29 септември със специално тържество, в присъствието на академичното ръководство на МУ-Варна, официални гости, преподаватели, студенти и родители. Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков се обърна към първокурсниците с думите: "Вярвам, че отсега нататък Вашата любознателност и пламенно желание за постигане на цели винаги ще Ви водят към напредък, а успешното Ви обучение ще Ви направи граждани на света и специалисти в избраната от Вас професия“. Проф. Райков пожела на чуждестранните студенти да постигнат всичките си мечти и уверено да вървят към целите си.
Към пожеланията за успешна нова академична година се присъединиха също студентите от първи и трети курс от англоезичните специалности в МУ-Варна Мартин Ивов и Моника Станчев. В празничната програма участваха пеещите таланти на МУ-Варна Виктория Гаджемова и Алън Паулсън, студентската група за индийски танци в състав Анрия Ананд, Нимиша Реджи, Елейна Фраю и Ния Томас, танцьорите от СТС "Диана“. По традиция финалът на тържественото откриване бе с право хоро, в което се включиха преподаватели и студенти.
Ориентационна седмица за първокурсниците на МУ-Варна започна на 29 септември със серия от срещи с преподаватели и студенти от по-горните курсове. Въвеждането на чуждестранните студенти в мултикултурната среда на университета ще продължи до 4 октомври, като в програмата са включени много презентации за университета, опознавателни срещи със студенти от по-горни курсове и преподаватели, спортни събития и екскурзии до емблематични български културно-исторически дестинации.
Академичната 2025-2026 г. за студентите от 1-ви курс по англоезичните програми на МУ-Варна ще започне на 6 октомври 2025 г.
Общият брой български и чуждестранни студенти в МУ-Варна вече надхвърля 7000. За последното десетилетие броят на студентите в университета е удвоен, а чуждестранните са нараснали петкратно. Общият брой дипломанти в момента е 1418 от 20 държави – с 6% повече в сравнение с предходната година.
