МУ-Варна представи научни изследвания на световен конгрес в Дубай

© Медицински университет - Варна Научни изследвания в областта на оториноларингологията, медицината на съня и биоматериалите - разработки, реализирани от екип на Медицинския университет – Варна, бяха представени на Световния конгрес на Международната федерация на оториноларингологичните дружества /IFOS/ от проф. д-р Марио Милков – ръководител на Катедрата по дентално материалознание и протетична дентална медицина в МУ-Варна.



Водещото световно събитие за специалисти по ушно-носно-гърлени болести се проведе в Дубай от 17 до 21 януари и предложи на участниците във форума най-новите научни изследвания и разработки, свързани с глобалните оториноларингологични заболявания и тяхното лечение.



Проф. д-р Марио Милков представи пред участниците в световния форум две презентации. Първата - в областта на медицината на съня на тема "Floppy еye syndrome - comorbidity in OSA", втората презентация - за новите биоматериали и импланти "New biomaterials and Implants used in ossicular chain reconstruction".



Проф. Милков презентира също научен постер по проблемите на когнитивните нарушения – "Cognitive dysfunction in patients with hearing loss and dizziness", както и представи съвместни постери по теми за медицината на съня (разработени от екип М. Милков, М. Стойков, С. Пеев, Д. Петрова) – "OSA and Diabetes type 2 - clinical considerations" и "Conservative treatment and clinical decisions in mild forms of OSA".



Проф. Милков участва и в кръгла маса по проблемите на слуха, организирана от секретаря на Балканското дружество по оториноларингология проф. Джем Узун /Турция/, както бе и сред делегатите на общото събрание на Международната федерация на оториноларингологичните дружества /IFOS/, което избра гр. Истанбул /Турция/ за домакин на следващия Световен конгрес на IFOS през 2026 г., съобщиха от МУ-Варна.



Световният конгрес на Международната федерация на оториноларингологичните дружества /IFOS Dubai ENT World Congress 2023/ се проведе под егидата на Негово височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент и министър-председател на Обединените арабски емирства и владетел на Дубай, с участието на учени и специалисти от над 100 държави.