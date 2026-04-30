Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна е шампион с впечатляващите осем титли, а Икономически университет - Варна е вицешампион с завоювани три титли на ХХVI Варненска универсиада. Третото място зае Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Крайното комплексно класиране беше определено въз основа на резултатите от всички осем спорта при мъжете и жените.

Награждаването на победителите се проведе на официална церемония в Юнашкия салон. Студенти от шестте варненски университета премериха сили в осем различни спорта в периода 15-29 април 2026 г., демонстрирайки спортен дух, отборна игра и високо ниво на подготовка.

Сред официалните гости на събитието бяха Илия Коев – заместник-кмет на Община Варна, Кристиан Димитров – директор на дирекция "Спорт“ към Община Варна, доц. д-р Владимир Досев – заместник-ректор по студентски политики и дигитализация към ИУ – Варна, инж. Деян Грънчаров – помощник-ректор на МУ – Варна, доц. д-р Илко Илиев – ръководител на катедра "Езиково обучение и спорт“ към ИУ – Варна, доц. д-р Жулиета Виденова – ръководител на катедра "ВФС“ към МУ – Варна, доц. д-р Боряна Костова от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“, Ваня Стамболова и Динко Тенев от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“, гл. ас. д-р Янка Георгиева от ТУ – Варна.

За доброто настроение на публиката допринесоха танцьорите от балет "Роберта“ с ръководител Вера Цариградска. Събитието затвърди значението на спорта като важна част от студентския живот и създаде още една възможност за изграждане на общност и приятелства между младите хора във Варна.