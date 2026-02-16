Научна публикация със заглавие “Metabolite Signatures and Particle Size as Determinants of Anti-Inflammatory and Gastrointestinal Smooth Muscle Modulation by Chlorella vulgaris", с авторски колектив от научна група 3.1.2. SMART (R&D Laboratory for dietary supplements), съвместно с изследователи от други научни звена е избрана за статия "Избор на редактора“ на престижното списание "Foods“ за третото тримесечие на 2025 година. Изследването е реализирано в изпълнение на Проект № BG-RRP-2.004-0009-C02/ 31.12.2022 г. Медицински университет – Варна: Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM), финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.В това изследване са сравнени две проби от микроводораси Chlorella vulgaris от Индия и Обединеното кралство по отношение на размера на частиците, състава на метаболитите и биологичната активност.In vitro анализите показват силно инхибиране на денатурацията на албумин и преднизолон. Ex vivo тестовете показват, че и двете проби индуцират тонично свиване на гладката мускулатура на стомаха чрез мускаринови ацетилхолинови рецептори и L-тип калциеви канали, както се вижда от забележимото намаляване на отговорите след лечение с атропин и верапамил, като пробата от Индия произвежда по-изразен ефект.Имунохистохимията допълнително демонстрира по-широка повишена регулация на Интерлевкин-1 (IL-1β) на пробата от Индия и локализирана модулация на neuronal nitric oxide synthase (nNOS) на пробата от Великобритания.Експерименталните резултати показват, че взаимодействието между състава и размера на частиците оформя биоактивността на микроводораслото Chlorella vulgaris, подкрепяйки целенасоченото му използване в храносмилателното, невроимунното и кардиометаболитното здраве.