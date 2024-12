МУ-Варна участва във важен форум в Анкара

© Екип от Медицински университет - Варна взе участие във Вторите фониатрични дни, (Ankara Phoniatrics Days, “Meeting with the Masters"), които се проведоха в Анкара, Република Турция. Представителите по научна група 3.2.2. "Обструктивна сънна апнея и коморбидност“ по проект № BG-RRP-2.004-0009-C02 "Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM)“ финансиран от Европейския съюз по програма NextGenerationEU, се включиха в научното събитие с устна презентация на тема "Voice screening for opera singers“.



По време на форума проф. д-р Марио Милков, зам.-ректор "Международно сътрудничество“ в МУ – Варна, покани президента на Европейската асоциация по фониатрия проф. д-р Халдун Огуз да изнесе лекции през 2025 г. в Медицински университет – Варна, която бе приета с удоволствие.



В рамките на Конгреса проф. Милков проведе разговор с Н. Пр. г-н Ангел Чолаков - посланик на Република България в Република Турция, който изрази желание за развитие на сътрудничеството между Медицински университет - Варна с университети в Турция, както и с различни високотехнологични компании. Посланикът прие поканата да изнесе лекция в МУ - Варна.