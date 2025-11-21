МУ-Варна е в топ 3 сред образователните институции в България според класацията на Bulgarian National H-index Ranking 2025. Това е отлична оценка за развитието и качеството на науката в университета.Класацията, в която са взети под внимание научните резултати на над 130 организации в България, е сертифицирала научните институции в 3 категории – лидери на научен потенциал, институции с висок научен потенциал и членове на класацията. В най-високата категория – лидери на научен потенциал, в която е сертифициран МУ-Варна, фигурират общо 14 български научни институции, сред които само 8 университети, повечето от които с много по-голям брой учени.Това е единственият рейтинг в света, който оценява научната продуктивност на базата на обединени показатели за h-индекс от отворени източници и бази данни (Scopus, Web of Science, Google Scholar). Националната h-индекс ранглиста е международен, некомерсиален рейтинг, създаден за обединеното и прозрачно оценяване на университети, научни организации и научноизследователски институти. Ключовият показател е индексът на Хирш (h-индекс), който е добре познат, популярен и стабилен показател в областта на научните изследвания. Върху проекта работи група учени от Съединените щати, Великобритания, Украйна, Нидерландия и Турция.Организациите се класират в Българската национална h-индекс ранглиста чрез оценка на продуктивността на научните постижения, което прави показателите за класиране изключително обективни. Ранглистата е насочена към националната наука, тъй като оценява представянето на изследователските организации в страната. Тази позиция на разработчиците на класацията е насочена към решаване на проблема с "намаляването" на държавния аспект в контекста на глобализацията на обществото в областта на научните изследвания. Този подход е предназначен да укрепи вътрешните политики за изследвания и публикации и продуктивността в страните за по-хармонично и конкурентно представяне на международната арена.Българското национално класиране по h-индекс е независимо международно класиране, насочено към оценяване на научната продуктивност на учените, изследователските групи и организациите в България на базата на обединения индекс Hirsch.