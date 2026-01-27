МВР – Варна: Избягвайте пари с висок номинал в брой
Вчера информирахме за два случая за фалшиво евро от 100 и 200 единици, засечени във Варна.
От полицията съобщават, че особено уязвими са: доставчици на храни и напитки, куриери, таксиметрови шофьори, мобилни търговци и служители, извършващи плащания "на място“.
Препоръки:
- По възможност избягвайте приемане на еврови банкноти с висок номинал;
- Използвайте безкасово плащане, когато това е възможно;
- При съмнение за автентичността на банкнотата, откажете плащането и предложете алтернативен начин;
- Не приемайте купюри в условия на притискане - бързане или ограничена видимост (нощно време, слабо осветление).
Приемането на фалшива банкнота води до пряка финансова загуба за човекът, което я е приел.
Повече информация за защитните елементи на евро банкнотите можете да намерите на официалната страница на Европейската централна банка.
