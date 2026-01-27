Сподели close
Във връзка с увеличения риск от плащания с фалшиви еврови банкноти, обръщаме внимание на търговци и служители, които нямат възможност да извършат детайлна проверка на защитните елементи на купюрите в присъствието на клиента, апелират от Областната дирекция на МВР във Варна.

Вчера информирахме за два случая за фалшиво евро от 100 и 200 единици, засечени във Варна.

От полицията съобщават, че особено уязвими са: доставчици на храни и напитки, куриери, таксиметрови шофьори, мобилни търговци и служители, извършващи плащания "на място“.

Препоръки:

- По възможност избягвайте приемане на еврови банкноти с висок номинал;

- Използвайте безкасово плащане, когато това е възможно;

- При съмнение за автентичността на банкнотата, откажете плащането и предложете алтернативен начин;

- Не приемайте купюри в условия на притискане - бързане или ограничена видимост (нощно време, слабо осветление).

Приемането на фалшива банкнота води до пряка финансова загуба за човекът, което я е приел.

Повече информация за защитните елементи на евро банкнотите можете да намерите на официалната страница на Европейската централна банка.