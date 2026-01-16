Към 7:30 ч. днес пътната обстановка във Варненска област е следната, съобщиха от МВР в морския град:Поради понижените температури и снеговалежите на територията на областта движението се осъществява при зимна обстановка. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. В отделни пътни участъци е възможно образуване на "черен лед“, особено в ранните сутрешни часове.Апелираме към водачите да управляват МПС със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да бъдат подготвени за зимни условия.Екипи на "Пътна полиция“ следят обстановката.Шофирайте внимателно и отговорно, спазвайте дистанция, намалете скоростта, не предприемайте резки маневри и бъдете подготвени за внезапни заледявания, апелират от МВР – Варна.