МВР-Варна предупреждава: Бъдете подготвени за внезапни заледявания
©
Поради понижените температури и снеговалежите на територията на областта движението се осъществява при зимна обстановка. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. В отделни пътни участъци е възможно образуване на "черен лед“, особено в ранните сутрешни часове.
Апелираме към водачите да управляват МПС със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да бъдат подготвени за зимни условия.
Екипи на "Пътна полиция“ следят обстановката.
Шофирайте внимателно и отговорно, спазвайте дистанция, намалете скоростта, не предприемайте резки маневри и бъдете подготвени за внезапни заледявания, апелират от МВР – Варна.
Още по темата
/
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка
14.01
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
13.01
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
13.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Одобриха ремонт на пристанището и акваторията на ВМБ – Варна
21:41 / 14.01.2026
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се форми...
10:09 / 14.01.2026
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерк...
08:34 / 14.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
15:12 / 13.01.2026
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.