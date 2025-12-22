МВР – Варна излезе с последна информация за тежкия инцидент край Колхозния пазар. До момента е ясно, че починалите са две жени - съответно на 52 и 79 години, на които се установява самоличността.Преди близо половин час съобщихме, че загиналите са мъж и жена, тъй като такава бе информацията, изнесена от полицията в морския град.Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания, информираха от полицията в морския град. Той е на 54 години. Пробата за алкохол е отрицателна. Направена е и за наркотици в болничното заведение.