Конкурс за назначаване на държавна служба, обяви Областната дирекция на МВР – Варна.

Вакантни са младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВАРНА

- полицай – старши полицай – 11 (единадесет) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 13 (тринадесет) вакантни длъжности;

- младши автоконтрольор II-I степен – 11 (единадесет) вакантни длъжности.

ЧЕТВЪРТО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА

(Участък – Долни чифлик, Участък – Белослав и Аврен и Участък – Бяла)

- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ДЕВНЯ

- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

- младши автоконтрольор II-I степен – 2 (две) вакантни длъжности.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ПРОВАДИЯ

- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;

- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;

- младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност

