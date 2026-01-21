Конкурс за назначаване на държавна служба, обяви Областната дирекция на МВР – Варна.Вакантни са младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВАРНА- полицай – старши полицай – 11 (единадесет) вакантни длъжности;- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 13 (тринадесет) вакантни длъжности;- младши автоконтрольор II-I степен – 11 (единадесет) вакантни длъжности.ЧЕТВЪРТО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА(Участък – Долни чифлик, Участък – Белослав и Аврен и Участък – Бяла)- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности.РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ДЕВНЯ- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;- младши автоконтрольор II-I степен – 2 (две) вакантни длъжности.РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ПРОВАДИЯ- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;- младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност