МВР предупреди жителите на Варненска област
Празничните дни се характеризират с интензивен трафик на превозни средства по републиканската пътна мрежа и входно-изходните пътни участъци на големите населени места. Екипи на "Пътна полиция“ ще следят за спазване на Закона за движение по пътищата: ще бъдат използвани всички технически средства за контрол на скоростта; ще се следи за нарушения по най-натоварените участъци, райони на питейни заведения, общинските и главни пътища, както и на местата с повишена концентрация на пътни произшествия. В дните от 23 декември до 4 януари, ще се осъществява организация на движението, предвидена и съобразена с трафика. Планирани са специализирани операции с цел установяване на неправоспособни водачи, както и такива, употребили алкохол и наркотици.
Засилено полицейско присъствие около храмовете ще има за времето: от 12:00 до 20:00 часа на 24 декември /Бъдни вечер/. А за времето от 24 до 28 декември в градската част на Морската столица ще има патрули на ОДМВР – Варна и Жандармерията - с дългоцевно оръжие, за превенция и противодействие на терористични атаки.
