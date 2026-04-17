След извършени претърсвания на 4 адреса във Варна бяха открити близо 200 000 евро, разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани. Това съобщи и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев.

В случая става дума за организирана престъпна група и машабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия.

Престъпната група се е специализирала в престъпления, свързани с изборите и купуване на гласове.

Работата по този случай започва още в началото на месеца.

Само в рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които имаме информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия.

Отново в рамките на деня са съставени 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления.

Арестувани са четирима. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна, уточнява Кандев.