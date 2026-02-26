Маестро Павел Балев и варненските симфоници гостуват на МФ "Мартенски музикални дни" - Русе
Павел Балев високо цени и изявите си в родината. Във Варна и МФ "Софийски музикални седмици“ дирижира юбилейния концерт за 75-годишнината на Държавния симфоничен оркестър във Варна, основан орез 1946 г. с главен диригент Руслан Райчев. В различни издания на ММФ "Варненско лято“ и "Опера в Летния театър“ е диригент-постановчик на премиерните за България опери
"Хитрата лисичка“ от Леош Яначек и "Русалка“ от Антонин Дворжак. Диригентското му майсторство превръща в ярки събития концертното изпълнение на "Отело“ от Джузепе Верди с Красимира Стоянова, Владимир Стоянов и Милен Божков; концертите "Тutto Verdi" с Кирил Манолов и оперната гала с Диана Дамрау.
Симфоничните концерти, дирижирани от Павел Балев, се открояват с проникновена интерпретация, вярна на оригинала, с изваяни до съвършенство детайли, които създават особена хомогенност и изразителност на звука, типични за творчеството на диригента. "Павел Балев успява да извлече от оркестъра голяма драматична сила, демонстрирайки изключително майсторство във владеенето на партитурата. Дълбоко отдаден и встрастен, неговият нюансиран прочит впечатлява със своята дързост, без да се колебае да премине от най-финото пианисимо до най-мащабното фортисимо, за да достигне върховете на емоцията в най-драматичните сцени“, обобщава диригентския стил на Павел Балев френското издание "Classiquenews.com“.
В този дух Павел Балев подготвя със Симфоничния оркестър на Държавна опера Варна и концерта, с който варненските симфоници ще се представят в 65-ото издание на престижния МФ "Мартенски музикални дни“ – Русе 2026. Симфоничната вечер започва с елегантната "Малка сюита“ от Клод Дебюси, за да надгради емоцията с виртуозния Концерт за две цигулки и оркестър от чешкия композитор Бохуслав Мартину. Вниманието на публиката ще привлекат солистите Мариан Краев и Красимир Щерев - двама доказали своя висок професионализъм концертмайстори. Един от най-изтъкнатите български цигулари на европейската сцена, Мариан Краев е първи концертмайстор на Мюнхенския симфоничен оркестър (от 2002), а Красимир Щерев – също изтъкнат цигулар със силна кариера, е концертмайстор на Държавна опера Варна (от 2009) и на "Камерата Орфика" към НБУ (от 2012). Верен на принципа във всеки свой симфоничен концерт да включва и знаково българско произведение, Павел Балев ще поднесе в кулминационен завършек на варненската фестивална вечер на "Мартенски музикални дни“ 2026 Симфония № 1 от Любомир Пипков.
"Всъщност програмата е знак за единството на многообразието - един френски fil rouge преминава тайно под повърхността през различните произведения, които ще представим. След кратката пиеса на Дебюси - вдъхновение и рефлексия на фенското изобразително изкуство (Жан-Антоан Вато) и поезията на Пол Верлен и Теодор дьо Бонвий, ще останем при талантливия чешки ученик на Алберт Русел в Париж, много самобитния и оригинален реставратор на класичния звук през XX век - големия чешки композитор Бохуслав Мартину, силно повлиян от френското музикално културно наследство и композиционните течения в Париж през 30-те години на XX век. А българският класик Любомир Пипков, също френски възпитаник, успява да наложи още с първата си симфония силното внушение за универсалността на новата българската композиционна линия. Неговата първа симфония - филигранна, лирично и сдържано филтрирана, деликатна и нервно потрепваща отприщва нова естетическа вълна в развитието на композиторската ни школа“, обяснява концепцията си за концерта Павел Балев. И добавя: "Силни и уверени ще бъдат всички български музиканти, когато с разбиране и обич съумяват да поднасят пред нашата публика вечните и непреходните образци на класическата ни музика“.
След участието си в МФ "Мартенски музикалнди дни“ на 19 март в Русе, Павел Балев и варненските симфоници откриват на следващия ден – 20 март със същата концертна програма XXV Великденски музикален фестивал на Държавна опера Варна.
