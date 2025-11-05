Гражданските съдии Марина Георгиева и Йоана Вангелова от Районен съд – Варна проведоха тематична среща със студенти от IV курс на специалността "Съдебна администрация“ към Икономическия университет във Варна. Младите хора, заедно с преподавателя си по дисциплината "Семейно и наследствено право“ – гл. ас. д-р Живка Матеева, се интересуваха от спецификата и от конкретни практически аспекти в работата на магистратите по този вид граждански дела. Бяха засегнати теми като определянето на режим на лични отношения с деца, споделеното родителство, темата за наследяването по завещание, процедури по приемане и отказ от наследство пред районния съд, проблематиката и особеностите при двете фази на съдебната делба и много други.Доколкото студентите са в процес на подготовка и разработка на дипломна работа, предстои в следващите месеци да присъстват периодично и да наблюдават реалното протичане на публични съдебни заседания по дела от семейноправна и наследственоправна материя, след което отново на поредна среща със съдиите Йоана Вангелова и Марина Георгиева да дискутират възникнали въпроси от практическо естество. Подобни срещи, провеждани на базата на договор за сътрудничество между Икономическия университет и Районен съд- Варна, целят по-адекватно съчетаване на теоретична и практическа подготовка на студентите и надграждат правните им познания.