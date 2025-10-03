ЗАРЕЖДАНЕ...
Магистри от Варненския свободен университет черпиха опит от сърцето на Европа
©
Програмата включваше посещения в Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, където студентите научиха повече за ролята на местните власти и гражданското общество в изграждането на европейските политики. Особено полезни бяха срещите с българските евродепутати доц. Емил Радев и Андрей Новаков, които представиха ключови аспекти от дейността на Европейския парламент и коментираха теми, свързани със сигурността, бюджета и приоритетите на Европейския съюз.
Студентите се запознаха и с инициативите на Европейската комисия в областта на дигитализацията, образованието и кариерното развитие. В Постоянното представителство на България към ЕС те получиха информация за стратегическите приоритети на страната ни и начините, по които се отстояват националните интереси в европейските процеси. Програмата беше допълнена от посещения в Дома на европейската история, Парламентариума и среща с българския консул в Брюксел, които допринесоха за разбирането на историческите, културните и практическите измерения на европейската интеграция.
Студентите определиха обучението като ценен академичен и професионален опит, който съчетава теоретичните знания от университета с практическо преживяване в сърцето на Европа. "Изключително съм благодарна за възможността да участвам в обучителната програма в Брюксел, която се превърна в ценен опит за моето академично и професионално развитие“ – сподели Дуня Павлович. "Участието в тази програма ми даде възможност да се запозная отблизо с функционирането на Европейския съюз и затвърди интереса ми към международното сътрудничество“ – допълни Иван Кърков. "Стажът беше организиран на изключително високо ниво и предостави уникална възможност за личен контакт с ключови европейски институции и представители“ – отбеляза Иван Георгиев.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.