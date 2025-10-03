Студенти от магистърската програма "Управление на международни и бизнес проекти“ на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ участваха в специализирана обучителна програма в Брюксел. Те бяха водени от проф. д-р Теодора Бакърджиева - ръководител на програмата. В рамките на пет дни бъдещите експерти по управление на проекти имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на европейските институции и процеса на вземане на решения на европейско ниво.Програмата включваше посещения в Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, където студентите научиха повече за ролята на местните власти и гражданското общество в изграждането на европейските политики. Особено полезни бяха срещите с българските евродепутати доц. Емил Радев и Андрей Новаков, които представиха ключови аспекти от дейността на Европейския парламент и коментираха теми, свързани със сигурността, бюджета и приоритетите на Европейския съюз.Студентите се запознаха и с инициативите на Европейската комисия в областта на дигитализацията, образованието и кариерното развитие. В Постоянното представителство на България към ЕС те получиха информация за стратегическите приоритети на страната ни и начините, по които се отстояват националните интереси в европейските процеси. Програмата беше допълнена от посещения в Дома на европейската история, Парламентариума и среща с българския консул в Брюксел, които допринесоха за разбирането на историческите, културните и практическите измерения на европейската интеграция.Студентите определиха обучението като ценен академичен и професионален опит, който съчетава теоретичните знания от университета с практическо преживяване в сърцето на Европа. "Изключително съм благодарна за възможността да участвам в обучителната програма в Брюксел, която се превърна в ценен опит за моето академично и професионално развитие“ – сподели Дуня Павлович. "Участието в тази програма ми даде възможност да се запозная отблизо с функционирането на Европейския съюз и затвърди интереса ми към международното сътрудничество“ – допълни Иван Кърков. "Стажът беше организиран на изключително високо ниво и предостави уникална възможност за личен контакт с ключови европейски институции и представители“ – отбеляза Иван Георгиев.