Между 18 октомври и 2 ноември взискателната варненска публика ще има достъп до майсторски замислени и осъществени литературни адаптации, получили признание на кинофорумите в Кан, Венеция, Берлин, Торонто, Сан Себастиан, Локарно и др. Изданието във Варна открива драматичният политически трилър с привкус на сатира "Магьосника от Кремъл“ на уважавания френски режисьор Оливие Асаяс. Филмът е смела адаптация по едноименния роман на Джулиано да Емполи, удостоен с Голямата награда на Френската академия през 2022 г. Главните роли са поверени на Алисия Викандер, Пол Дейно и Джуд Лоу, като последният се превъплъщава в скандалния образ на Владимир Путин. С трепет се очаква и елегантната, съвършено композирана киноелегия "Помилване“ на италианския визионер Паоло Сорентино. За ролята си на държавен глава, изправен пред морална дилема, актьорът Тони Сервило беше заслужено удостоен с Купа "Волпи“ на фестивала във Венеция. Критиката и широката публика са единодушни, че това е най-силният и безкомпромисен филм на Сорентино от "Великата красота“ насам. Във Варна "Помилване“ ще бъде излъчен на 31 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на ФКЦ.В програмата се откроява и заглавието "Най-богатата жена на света“, френско-белгийска драма на режисьора Тиери Клифа с неизменно безупречната Изабел Юпер в главната роля. Достойно ѝ партнира Лоран Лафит в ролята на посредствения писател и фотограф Пиер-Ален, "човека, когото искате да мразите“. Създаден въз основа на действителната история на Лилиан Бетанкур, наследницата на богатството на L'Oreal, филмът беше номиниран за "Странна палма“ в Кан и стана повод за разгорещени дискусии. Почитателите на датския актьор Клаес Бенг трябва да включат в плановете си биографичната драма "Голямата арка“ на режисьора Стефан Демустие. Филмът разказва за построяването на Голямата арка в известния парижки квартал Дефанс, замислена като въплъщение и символ на идеите на хуманизма, а не на военни победи.Сред най-впечатляващите заглавия в програмата е филмът на голямата европейска режисьорка Агнешка Холанд – става дума за биографичната драма "Франц“, посветена на Франц Кафка, една от най-влиятелните и енигматични фигури в литературата на XX век. Наситен с фантазия, но и богат на препратки към зловещи алегории като "Процесът“ и "Замъкът“, "Франц“ е интензивен и чувствен портрет на една личност, която никога не е преставала да търси себе си и да докосва читателите. Ценителите на социални антиутопии и мултижанрови експерименти не бива да пропускат футуристичния трилър "Куче 51“ на режисьора Седрик Хименес. Адаптация на едноименния роман на Лоран Годе, чието действие се развива в близкото бъдеще, филмът изследва последиците от сегрегацията, острото социално противопоставяне, злоупотребите със сигурността и влиянието на компютърните технологии върху обществените институции."Празненството“ е мрачно съблазнителен филм за властта и наследството, за любовта, бъркана с притежание, и за тихото насилие, произтичащо от привилегиите. Едно от най-големите достойнства на филма, адаптация по едноименния роман на Панос Карнезис, е безапелационният актьорски тандем в лицето на Уилям Дефо и Вик Кармен Соне. Новият филм на Ребека Злотовски ("Децата на другите“) е мистериозна драма с комедийни елементи, озаглавена "Личен живот“. В този зареден с психологическо напрежение и неочаквани завои филм блести носителката на "Оскар“ Джоди Фостър в ролята на невротизиран психотерапевт. Партнират ѝ Виржини Ефира и Даниел Отьой.Адаптация по роман на Микела Мурджа, "Три сбогувания“ на Изабел Койшет е сърдечно любовно писмо към живота. Деликатно напомняне, че не ценим достатъчно най-големия дар, с който разполагаме, при все че може да ни бъде отнет във всеки един момент. Тази разтърсваща интимна драма ще бъде показана във Варна на 22 октомври.Поклонниците на грандамата на френската музика Силви Вартан ще имат възможност да видят документалния филм на Ема Константинова по сценарий на Георги Тошев "Силви Вартан. От любов“ на 27 октомври. С това участието на Силви Вартан в тазгодишната програма на фестивала не се изчерпва. Едно от най-вълнуващите заглавия в програмата е "Мама и чудото на живота“ на режисьора Кен Скот - адаптация по действителната история на Ролан Перес, разказана от него в книгата "Майка ми, Бог и Силви Вартан“. Главната роля в този изключително топъл и сияен филм за твърдата решимост на една майка да помогне на сина си, роден с увреждане, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи и самата Силви Вартан. Филмът неслучайно се радва на най-високия боксофис във Франция от началото на годината.След като отнесе възторга на публиката на фестивалите във Венеция и Сан Себастиан, новият филм на Франсоа Озон незабавно влезе в програмата на Синелибри 2025. "Чужденецът“ е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на екзистенциалните идеи за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света. Именно това произведение се спряга като връх в белетристичното творчество на носителя на Нобелова награда за литература. Близо шест десетилетия след успешната филмова версия на Лукино Висконти – с Марчело Мастрояни в ролята на Мьорсо - Озон превръща митичната класика в изкусителна кинематографична мистерия - монохромна и хладна, а актьорът Бенжамен Воазен изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд. Във Варна "Чужденецът“ ще бъде излъчен на 26 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на ФКЦ.Сред останалите акценти в програмата е драматичният трилър "Далауей“, адаптация по романа "Цветя на мрака“ на Татяна дьо Роне, който поставя на фокус темата за изкуствения интелект и обезпокоителната му намеса в творческия процес. Няма да са разочаровани и почитателите на духовити комедии със сантиментална тематика. Пример за такъв филм е "Моята приятелка Ева“ на добре познатия у нас испански драматург, сценарист и режисьор Сеск Гай ("Труман“, "Истории, които не са за разказване“). В характерния за автора лек и жизнеутвърждаващ стил филмът проследява решенията на 50-годишна жена, омъжена от над двайсет години и осъзнала, че иска да се влюби отново, преди да е станало "твърде късно“.Както подсказва заглавието, "Невероятният свят на господин Паньол“ пресъздава удивителния живот на Марсел Паньол – драматург, писател и режисьор, израснал в семейство от средната класа в Марсилия и превърнал се в един от най-изобретателните и плодовити творци в света от 30-те до 50-те години на миналия век. Режисьорът Силвен Шоме ("Илюзионистът“, "Трио "Белвил“) е създал стилистичен шедьовър – визуално богата, красива и лирична анимация – в знак на благоговение пред един голям артист. В нито един момент обаче Шоме не издига героя си на пиедестал – толкова високо, че да не можем да го видим, и това е едно от неоспоримите достойнства на филма. "Невероятният свят на господин Паньол" ще закрие Синелибри във Варна на 2 ноември. 