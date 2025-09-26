Сподели close
Във връзка с провеждането на благотворителната инициатива "Аз Вярвам и Помагам“ за събиране на пластмасови капачки утре – 27 септември 2025 г., таксиметровата местостоянка пред катедрален храм "Успение Богородично“ ще бъде освободена от пътни превозни средства.

Ограничението се отнася за часовия диапазон от 06:30 часа до приключване на мероприятието (около 18:30 часа).

По време на събитието всеки ще може да предаде своите пластмасови капачки в торби, чували или кашони, но не и в туби. Също така ще може да се предават стотинки и монети от всички възможни номинални стойности (0,01 лв, 0,02 лв, 0,05 лв, 0,10 лв, 0,20 лв, 0,50 лв, 1 лв и/или 2 лв) или да си вземе нещо за спомен от големият благотворителен базар по време на който всеки един събран лев ще отиде на 100 % само и единствено в подкрепа и помощ на тези каузи.