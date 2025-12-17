Няма използван донорски материал от рисковия донор №7069 в Майчин дом - ВарнаВъв връзка с публикувана в медиите информация, относно донор на сперма – носител на генетична мутация, драстично повишаваща риска от онкологични заболявания, Центърът за асистирана репродукция към АМЦСМП "Майчин дом – Варна“ заявява следното:Майчин дом няма и не е имал договорни отношения с датската банка за сперма, доставила рисковия генетичен материал.След извършена обстойна вътрешна проверка категорично потвърждаваме, че лечебното заведение не е работило с биологичен материал от донор с № 7069.Бихме искали да успокоим нашите пациенти и родители, че няма основание запритеснение и да пожелаем на всички светли и спокойни празници."Майчин дом – Варна“