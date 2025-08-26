Съюзът на българските журналисти (СБЖ) организира на 2 и 3 септември 2025 година в Международния дом на журналистите във Варна майсторски клас на изключително актуалната тема "Медии и изкуствен интелект".Известният медиен експерт д-р Артур Кордон пристига от САЩ за основната лекция "Медии и изкуствен интелект: идеалният помощник; отрицателни ефекти; три основни битки“. Проф. д-р Стефан Серезлиев внася нови аспекти по темата с лекцията си "Изкуственият интелект: брандинг; връзки с обществеността; дигитална реклама“.Проф. д-р Маргарита Пешева и проф. д. н. Милко Петров представят своята четиритомна история на българската телевизионна журналистика "От началото до днес“.Майсторският клас завършва с презентация на магистърските програми на ВСУ “Черноризец Храбър“: "Управление на културния туризъм“ и "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“.В рамките на форума са включени също дегустация на оригинален варненски "Димят“, поетична среща с Мария Радкова и Ивайло Диманов и други събития., вторник,10 часа, ВИП залаД-р Артур Кордон: Медии и изкуствен интелект: идеалният помощник; отрицателни ефекти; три основни битки.16 – 17 часа, ВИП зала"От началото до днес“ - история на българската телевизионна журналистика в четири тома представени от създателите проф.д-р Маргарита Пешева и проф. д.н.Милко Петров.17- 18 часа, терасата пред ресторантаДегустация на оригинален варненски "Димят“ - представя Таня Атанасова, сомелиер.19,30 часа, терасата пред ресторанта"Изтанцувай го този живот, човече...“ – изпълнения на Мария Радкова и Ивайло Диманов., сряда, 10 часа, ВИП залаПроф.д-р Стефан Серезлиев: Изкуственият интелект:брандинг; връзки с обществеността; дигитална реклама.16 – 17 часа, ВИП залаПредставяне на Магдалена Тодорова, носителка на две първи награди "Златна роза“ от Министерството на туризма и на специална награда за върхови постижения в киното на Международния фестивал на изкуствата "Музите“ в Созопол 2025 г, възпитаник на ВСУ“Черноризец Храбър“.17 часа, ВИП залаПредставяне на магистърските програми на ВСУ“Черноризец Храбър “Управление на културния туризъм“ и "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“.17,30 часа - Закриване на форума