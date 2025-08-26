Сподели close
Съюзът на българските журналисти (СБЖ) организира на 2 и 3 септември 2025 година в Международния дом на журналистите във Варна майсторски клас на изключително актуалната тема  "Медии и изкуствен интелект".

Известният медиен експерт д-р Артур Кордон пристига от САЩ за основната лекция "Медии и изкуствен интелект: идеалният помощник; отрицателни ефекти; три основни битки“. Проф. д-р Стефан Серезлиев внася нови аспекти по темата с лекцията си "Изкуственият интелект: брандинг; връзки с обществеността; дигитална реклама“.

Проф. д-р Маргарита Пешева и проф. д. н. Милко Петров представят своята четиритомна история на българската телевизионна журналистика "От началото до днес“.

Майсторският клас завършва с презентация на магистърските програми на ВСУ “Черноризец Храбър“: "Управление на културния туризъм“ и "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“.

В рамките на форума са включени също дегустация на оригинален варненски "Димят“, поетична среща с Мария Радкова и Ивайло Диманов и други събития.

ПРОГРАМА                           

2 септември 2025, вторник,10 часа, ВИП зала

Д-р Артур Кордон: Медии и изкуствен интелект: идеалният помощник; отрицателни ефекти; три основни битки.

16 – 17 часа, ВИП зала       

"От началото до днес“ - история на българската телевизионна журналистика в четири тома представени от създателите проф.д-р Маргарита Пешева и проф. д.н.Милко Петров.

17- 18 часа, терасата пред ресторанта

Дегустация на оригинален варненски "Димят“ - представя Таня Атанасова, сомелиер.

19,30 часа, терасата пред ресторанта

 "Изтанцувай го този живот, човече...“ – изпълнения на Мария Радкова и Ивайло Диманов.

3 септември 2025, сряда, 10 часа, ВИП зала

Проф.д-р Стефан Серезлиев: Изкуственият интелект:брандинг; връзки с обществеността; дигитална реклама.

16 – 17 часа, ВИП зала

Представяне на Магдалена Тодорова, носителка на две първи награди "Златна роза“ от Министерството на туризма и на специална награда за върхови постижения в киното на Международния фестивал на изкуствата "Музите“ в Созопол 2025 г, възпитаник на  ВСУ“Черноризец Храбър“.

17 часа, ВИП зала

Представяне на магистърските  програми на ВСУ“Черноризец Храбър “Управление на културния туризъм“ и "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“.

17,30 часа - Закриване на форума