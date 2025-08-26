ЗАРЕЖДАНЕ...
Майсторски клас по "Медии и изкуствен интелект" ще се проведе във Варна
©
Известният медиен експерт д-р Артур Кордон пристига от САЩ за основната лекция "Медии и изкуствен интелект: идеалният помощник; отрицателни ефекти; три основни битки“. Проф. д-р Стефан Серезлиев внася нови аспекти по темата с лекцията си "Изкуственият интелект: брандинг; връзки с обществеността; дигитална реклама“.
Проф. д-р Маргарита Пешева и проф. д. н. Милко Петров представят своята четиритомна история на българската телевизионна журналистика "От началото до днес“.
Майсторският клас завършва с презентация на магистърските програми на ВСУ “Черноризец Храбър“: "Управление на културния туризъм“ и "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“.
В рамките на форума са включени също дегустация на оригинален варненски "Димят“, поетична среща с Мария Радкова и Ивайло Диманов и други събития.
ПРОГРАМА
2 септември 2025, вторник,10 часа, ВИП зала
Д-р Артур Кордон: Медии и изкуствен интелект: идеалният помощник; отрицателни ефекти; три основни битки.
16 – 17 часа, ВИП зала
"От началото до днес“ - история на българската телевизионна журналистика в четири тома представени от създателите проф.д-р Маргарита Пешева и проф. д.н.Милко Петров.
17- 18 часа, терасата пред ресторанта
Дегустация на оригинален варненски "Димят“ - представя Таня Атанасова, сомелиер.
19,30 часа, терасата пред ресторанта
"Изтанцувай го този живот, човече...“ – изпълнения на Мария Радкова и Ивайло Диманов.
3 септември 2025, сряда, 10 часа, ВИП зала
Проф.д-р Стефан Серезлиев: Изкуственият интелект:брандинг; връзки с обществеността; дигитална реклама.
16 – 17 часа, ВИП зала
Представяне на Магдалена Тодорова, носителка на две първи награди "Златна роза“ от Министерството на туризма и на специална награда за върхови постижения в киното на Международния фестивал на изкуствата "Музите“ в Созопол 2025 г, възпитаник на ВСУ“Черноризец Храбър“.
17 часа, ВИП зала
Представяне на магистърските програми на ВСУ“Черноризец Храбър “Управление на културния туризъм“ и "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“.
17,30 часа - Закриване на форума
Още от категорията
/
Варненка срещу проекта на "Галата": Развитието на един град не се измерва само в застроени площи
25.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.