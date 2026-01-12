Малцина я помнят: Ето как изглеждаше старата Морска гара във Варна
Красивата постройка е част от световното архитектурно наследство още от построяването ѝ преди близо 57 години.
Днес тя е "герой“ в рубриката на Varna24.bg – "Преди и сега“.
На горната снимка от нашия колаж може да видите как изглеждаше старата постройка. Малцина я помнят.
На 28 юни 1968 г. официално е открит новият пасажерски терминал на Варненското пристанище – Морската гара във Варна. Развитието на Варна като туристически център и голям международен курорт обуславя нуждата от изграждането на терминала. Строежът на гарата започва през 1966 г. по проекта на арх. Любен Попдонев (който е и автор на една от емблемите на София – Телевизионната кула в Борисовата градина), инж. Светослав Бранеков и инж. Иван Янтантов. През 1967 г. е построен пирсът.
Гарата е разположена в близост до входа на пристанището, от вътрешната страна на вълнолома, който я защитава от изток. Общата дължина на кейовете (пътническия кей, малкия басейн и първо корабно място) е 520 метра. На тях могат да пристават едновременно два големи пътнически кораба и четири малки, а малкият басейн е предвиден да се използва предимно от крайбрежните пътнически корабчета и от популярните тогава кораби на подводни криле тип "Комета".
През 1968 г. е завършен целият комплекс. Сградата на Морска гара е на три етажа. На първия етаж са фоайето и главният вестибюл, на втория има ресторант, а на третия – панорамна тераса. Изградени са и две естакади – едната свързва сградата с вълнолома, а другата е вдадена над морето и от нея се открива гледка към залива, варненския плаж и града.
