Мариан Бачев е Чаплин на 25 юли в Летния театър на Варна

За пръв път на 25 юли в Летния театър от 21:00 варненската публика ще стане част от изключително събитие в рамките на Европа - ще може да съпреживее историята на великия Чарли Чаплин, разказана в мюзикъл от Крис Къртис. Ще видим как един малък човек тръгва по своя път, който ще го изведе към любовта, щастието и световната слава, за да се превърне в достолепния Сър Чарлс Спенсър Чаплин, който получава "Оскар" за цялостно творчество през 1972.



Постановката е премиерна за България, реализирана е от Държавна опера – Варна, режисьор на спектакъла е Борис Панкин, диригент Страцимир Павлов, хореограф Анастасия Неделчева, а сценографията е на Константин Гарнизов, съобщават от пресцентъра на културната институция.



34 актьора и 130 костюма ще се явяват на сцената в пищния спектакъл, автор на костюмите е Розина Макавеева. Любимецът на публиката Мариан Бачев ще се превъплъти в образа на Чарли Чаплин. Ще му партнират Борислав Веженов (Сидни Чаплин), Десислава Николова (Хеда Хопър), както и артистите, балет и оркестър на Държавна опера – Варна.



Спектакълът е съвместна продукция на Държавна опера – Варна и Международния музикален фестивал "Варненско лято“.



Постановката се реализира по специално договаряне с Bubbles Incorporated, S.A. & Roy Export, S.A.S. и Broadway Licensing, 7 Penn Plaza, Suite 904, New York, NY 10001, www.broadwaylicensing.com



Мюзикълът връща назад лентата на времето, за да я превърти на бързи обороти и да ни накара да изживеем и сълзите, и смеха в един живот, по-вълнуващ и от филм. "Това е един спектакъл за обичта“, споделя режисьорът Борис Панкин. Неговата мечта Чаплин да проговори изцяло на български се сбъдва, но не само това, той дори и запява на нашия език. "Това е "Чаплин - мюзикълът“, а не "Чаплин - автобиографията“, като всичко в спектакъла е одобрено от наследниците на семейство Чаплин – и фактите, и фикцията“.



Досега мюзикълът е поставян единствено на Бродуей, а трупата на Държавна опера - Варна изпреварва дори Лондон с поставянето и излизането на сцена с него. Любопитно е как се случва спектакълът във времето на изолация заради коронавируса. Избраните на кастинга преди това актьори са толкова ентусиазирани, че започват репетициите онлайн, за да са готови да представят "Чаплин“ на фестивала Опера в Летния театър във Варна.



"Да изиграеш Чаплин е много смело и опасно“ - споделя Мариан Бачев пред БНТ. - Ролята е по-скоро драматична, отколкото комедийна, и мисля, че това ще ококори зрителите, спектакълът ще стане хубав, не защото сме ние, а защото има едно нещо, което се нарича Любов.“



БИЛЕТИ: 15, 20, 30 и 40 лв.



БИЛЕТНИ КАСИ: ТМПЦ - ВАРНА, пл. "Независимост" 1: понеделник-петък 9:00-13:30 и 14:30-20.00; събота 10:00–13:30 и 14:30-20:00 ч.; неделя 11:00-16:00, тел. 052 665 022; ЗАЯВКИ: тел. 052 665 020. Фестивален и конгресен център: всеки ден от 10 до 21 ч. /почивка 14-14,30ч. и 16,30-17 ч./, тел. 052 685 214.



Можете да закупите билети и през онлайн мрежите на EVENTIM: https://www.eventim.bg/bg/ и



ФКЦ: https://bit.ly/2YiSeVZ



www.operavarna.com



Мюзикълът "Чаплин“ е базиран на живота на Чарли Чаплин, известния филмов актьор, писател, продуцент и режисьор. Действието обхваща цялата му кариера и се разгръща от най-първото представление на Чаплин като дете в Лондон до трогателното присъждане на почетна награда на Филмовата академия през 1972 г.



Шоуто представя пътя към славата на обичания актьор, както и хората, изиграли ключова роля в живота му – неговата майка Хана, по-големия брат Сидни, четвъртата му жена Уна О‘Нийл и журналистката Хеда Хопър. Мюзикълът драматизира създаването на легендарните филми на Чаплин, като "Детето“, "Цирк“, "Модерни времена“ и "Великият диктатор“, както и неговото трудно детство, стихиен любовен живот и страстни политически убеждения. Оригиналната музика от Кристофър Къртис включва песните "Look at All the People", “Just Another Day in Hollywood" и “This Man".



"Чаплин“ разказва трогателната история на човека, който кара света да се смее чрез своя легендарен персонаж – "Скитника“, но трудно намира щастието в собствения си живот.



Мюзикълът "Чаплин" от композитора и текстописец Крис Къртис, е номиниран за 9 награди от Outer Critics Circle след изпълнението си на Бродуей, сред които "Най-добър мюзикъл" и "Най-добра музика". "Чаплин" също е бил номиниран за 6 награди Drama Desk. Мюзикълът е изпълняван в Русия, Бразилия, Германия, Израел, Белгия, Холандия, Чехия, а премиерата му в Лондон предстои тази година.



Крис Къртис е автор на песните за анимационния филм "Over The Moon" на студио Pearl и Netflix с режисьор - носителя на Оскар Глен Кийн. Крис също така работи по музиката за предстоящия анимационен филм "Spirit Tree" за Pearl/ Dreamworks. Като певец и автор на песни, Крис се е изявявал на международната сцена с артисти като Стиви Уондър. Той е създател и на музикални теми за телевизионните канали Discovery, TLC и NBC. Крис участва в програмата на Уолт Дисни за развитие творчеството на автори на песни за анимация. Крис е член на ASCAP и Гилдията на драматурзите в САЩ и е завършил своето образование в Консерваторията в New England и Джулиард.



Томас Миън е американски драматург. Известен е като автор на либрето за мюзикалите "Ани“, "Продуцентите“ и "Лак за коса“. Негово дело е също либретото за мюзикълите "Младият Франкенщайн“ и "Cry-Baby". Съавтор е на либретото за мюзикълите "Елф“ и "Чаплин“.



Авторите, с благословията на семейство Чаплин, желаят да пояснят, че в процеса по пресъздаването на дългия и невероятно сложен живот на Чарлз Чаплин, в мюзикъла са позволили известна творческа свобода. Въпреки това духът и истинската същност на великия артист и неговата забележителна кариера са грижливо съхранени.



Broadway Licensing е театрална агенция, осигуряваща набор от услуги в сферата на развитието, продуцирането и световното разпространение на нови и утвърдени театрални постановки. Подхождайки със собствена визия, компанията си партнира с автори, агенти и продуценти и работи в пресечната точка между изкуство и бизнес. Broadway Licensing защитава правата на автора с цел възможно най-голяма публика да се запознае с неговата работа, като същевременно защитава авторското право, използвайки своята уникална дигитална платформа, високо ниво на обслужване и иновативни стратегии за постигането на своята визия. Като доверен куратор в сферата на театъра, който отправя послания, провокира или забавлява, с отдаденост към приемането на различията и социалното включване, Broadway Licensing съдейства за създаването на значими преживявания, където общностите се събират, за да споделят идеите в творчеството на авторите, вдъхновявайки дискусии и създавайки спомени за цял живот.