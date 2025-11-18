Масови проверки на полицията и НАП във Варна
Малко преди полунощ представители на полицията, пожарната и данъчната инспекция влязоха на проверка в една от залите на хазарт в “Аспарухово". Акцията е част от едноседмична проверка, която обхваща места с определен профил.
Илиян Анестев, “Икономическа полиция", ОД на МВР - Варна: "Проверяваме основно в игралните зали дали има непълнолетни или малолетни лица. При установяване на такива лица на родителите се налагат съответните глоби – от 300 до 500 лева при първо нарушение и от 500 до 1000 при второ. - Какво друго се проверява? - В момента също се проверява за лица, за които има забрана да влизат в игралната зала, не са установени на този етап такива лица."
Тъй като за собствениците на игрални зали допускането на малолетни и непълнолетни води не само до сериозни глоби, но и до отнемане на лиценза, подобни нарушения – поне през първия ден на проверките, не са открити.
Илиян Анестев, “Икономическа полиция", ОД на МВР - Варна: "Няма фрапантни нарушения, изобщо няма тежки нарушения на законите."
Според посетители в залата, хора под 18 години не идват да играят тук.
Често ли идвате?
– Не, не често, един-два пъти на седмица, нещо такова.
Не сте виждали под 18 години?
– Не съм виждал никога.
Това, което видя екипът ни, беше нарушение на друга забрана – за пушене на закрито, но тъй като в проверяващия екип нямаше включени представители на РЗИ, нямаше кой да наложи глоба на собственика за това. През първия ден от акцията на територията на МВР - Варна са проверени 27 игрални зали.
Освен представители на полицията, пожарната и Националната агенция по приходите, в тях участват представители на Инспекцията по труда и Комисията за защита на потребителите. Ще бъдат проверени всички игрални зали, както и заложните къщи и фирмите за бързи кредити. Специализираната операция ще продължи до неделя.
