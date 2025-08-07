До 16 август базарът за изкуство, занаяти и вдъхновение "Маяк“ пренася "душата на Капана“ от Пловдив до морската столица. Инициативата пътува за пореден път тази година, като сега акостира във Варна, за да остави и тук своя отпечатък с изкуство, музика и споделеност в сърцето на Морската градина. Организатори са екипът на популярния пловдивски "Базар Капана“ - хора, чиято основна цел и идея е да подкрепят и развиват творческата общност в страната.По време на базара алеята между Морско казино и сцена "Раковина“ е изпълнена с ръчно изработени съкровища, музика и пространства за споделяне на летните дни и вечери. Любителите на изкуството могат да открият участници от цяла България, които представят своите ръчно изработени сувенири, майстори-занаятчии, музикална програма, споделен дух и морска атмосфера.В уютните павилиончета на "Маяк“ изложителите представят картини, керамика, текстил и дърворезба, бижута и аксесоари от най-разнообразни материали, плетива, ръчно приготвена козметика, автентична мода с авторски рисунък – всеки детайл, носещ личната история и вдъхновението на своя творец. Базарът предлага още биологично чисти продукти и храни като мед, пчелни изделия, тахан, ядки, алтернативни предложения за освежаващи и горещи напитки, сладки изкушения.Всяка вечер от 18:00 ч. музикалната сцена на инициативата е поверена изцяло на местни артисти, които живеят и творят край морето. Организаторите споделят, че изборът на изпълнители не е случаен, защото всеки артист ги е вдъхновил за варненската култура, за нейните ритми, гласове и енергия."Маяк“ се организира с подкрепата на Община Варна и очаква своите посетители до 16 август, всеки ден от 11:00 до 23:00 часа.