"Маяк" пренася "душата на Капана" от Пловдив във Варна
По време на базара алеята между Морско казино и сцена "Раковина“ е изпълнена с ръчно изработени съкровища, музика и пространства за споделяне на летните дни и вечери. Любителите на изкуството могат да открият участници от цяла България, които представят своите ръчно изработени сувенири, майстори-занаятчии, музикална програма, споделен дух и морска атмосфера.
В уютните павилиончета на "Маяк“ изложителите представят картини, керамика, текстил и дърворезба, бижута и аксесоари от най-разнообразни материали, плетива, ръчно приготвена козметика, автентична мода с авторски рисунък – всеки детайл, носещ личната история и вдъхновението на своя творец. Базарът предлага още биологично чисти продукти и храни като мед, пчелни изделия, тахан, ядки, алтернативни предложения за освежаващи и горещи напитки, сладки изкушения.
Всяка вечер от 18:00 ч. музикалната сцена на инициативата е поверена изцяло на местни артисти, които живеят и творят край морето. Организаторите споделят, че изборът на изпълнители не е случаен, защото всеки артист ги е вдъхновил за варненската култура, за нейните ритми, гласове и енергия.
"Маяк“ се организира с подкрепата на Община Варна и очаква своите посетители до 16 август, всеки ден от 11:00 до 23:00 часа.
