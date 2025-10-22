Лекари от УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна и преподаватели в МУ-Варна бяха удостоени с приза "Лекар на годината“ от Българския лекарски съюз. Наградите бяха връчени на 20 октомври на тържествена церемония по повод Деня на българския лекар.В категория "Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ бе удостоен проф. д-р Темелко Темелков, д.м.н. - част от екипа на УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна през периода 2000-2010 г. и ректор на МУ-Варна в периода 1999-2004 г. Проф. Темелков съчетава качествата на изключителен хирург, учен с международно признание, вдъхновяващ преподавател и лидер с траен принос за развитието на медицината в България. С професионална кариера, посветена на медицината, науката и обучението на бъдещи лекари, проф. Темелков е оставил траен и безспорен отпечатък върху развитието на българската хирургия и медицинска общност.Проф. д-р Николай Цонев, д.м., ръководител на Клиника по медицинска онкология и Направление "Онкологични клиники“ в УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна, ръководител Направление "Онкология и редки заболявания“ към Научноизследователски институт и сътрудник в Катедра по онкология на МУ-Варна, получи отличие в категория "Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“. Удостояването на проф. Цонев с наградата на Българския лекарски съюз е заслужено признание за неговата всеотдайност, професионализъм и принос към въвеждането на модерни и ефективни подходи в лечението на онкологичните заболявания.С номинация от ЦСМП - Варна, награда в категория "Ти си нашето бъдеще“ - признание за младите медицински надежди на България получи д-р Метин Адилов, който е част от екипа на Мултипрофилно спешно отделение - дейност възрастни към УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна и отговорник на Филиал Бяла към Центъра за спешна медицинска помощ - Варна.​По повод Деня на българския лекар, Регионалната колегия на БЛС-Варна също връчи награди на тържество, проведено в Първа аудитория на МУ-Варна.С най-високото отличие "Лекар на годината 2025“ за особени заслуги в сферата на здравеопазването за област Варна бе отличен проф. д-р Светослав Георгиев, д.м., ръководител на Направление "Кардиология“, Втора клиника по кардиология и Отделение по инвазивна кардиология към УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна и ректор на МУ-Варна в в периода юни 2023 г. - март 2024 г. Проф. Георгиев е олицетворение на лекарската мисия - отдаден на пациентите, уважаван от колегите си и вдъхновяващ за студентите и младите лекари. Неговият принос далеч надхвърля индивидуалните му постижения - той е съзидател, който изгражда институции, развива медицината и утвърждава авторитета на българската медицина в международен мащаб, защото неговите професионален и морален пример олицетворяват най-висшите ценности на лекарското съсловие.В категория "Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ бе награден доц. д-р Веселин Вълков, д.м. - ръководител на Сектор по ангиографска и инвазивна кардиология и интервенционална неврология към Първа клиника по кардиология на УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна и доцент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МУ-Варна. Със своята активна клинична, научна и преподавателска дейност, доц. Вълков е сред водещите иноватори в българската кардиология. Той е пример за отдаденост, професионализъм и последователност в прилагането на съвременни и уникални техники, които поставят страната ни редом с водещите европейски центрове.В категория "Ти си нашето бъдеще“ - награда за младите медицински надежди на България бе удостоен д-р Александър Трифонов - специалист по гастроентерология, част от екипа на Отделение по гастроентерология за ендоскопска диагностика и асистент към Учебен сектор по гастроентерология, хепатология и хранене към Втора катедра по вътрешни болести на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Със своето непрекъснато надграждане, усърдие, професионализъм, отдаденост и успешно съчетавайки клинична работа, преподавателска дейност и научни изследвания, д-р Трифонов олицетворява най-добрите качества на младите български лекари.