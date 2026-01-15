Медици излизат на протест днес във Варна. Това са работещите в МБАЛ "Св. Анна“, става ясно от публикация на народния представител Стела Николова на личната ѝ страница във Фейсбук.Може ли Варна да си позволи да загуби Окръжна болница?Лекарите в Св.Анна получават унизително заплащане. 1500 лв. заплата взема доктор с 30 години стаж, а младите са на минимална работна заплата, въпреки това те са там да ни лекуват, докато ни излекуват.Подкрепям справедливите искания на лекарите от Св.Анна и настоявам за оставката на този управител, който докара болницата до затваряне на отделения и унизително заплащане на специалистите, работещи в нея.Днес от 10.30 на паркинга на Окръжна болница подкрепете хората, които се грижат за нашето здраве!