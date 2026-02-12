Медицински университет – Варна убедително защити своя статут
Така МУ-Варна не само покрива, но и многократно надхвърля заложените национални критерии, което го нарежда сред водещите научноизследователски институции в страната.
Постигнатите резултати ясно показват, че Медицинският университет следва последователна и устойчива стратегия за развитие на научноизследователската си дейност и затвърждава профила си на съвременно изследователско висше училище с нарастваща международна видимост. Разширяващото се присъствие в престижни научни издания, активното участие в международни изследователски мрежи и успешната реализация на проекти, финансирани по национални и европейски програми, са конкретни измерители на този напредък.
Предоставянето на статута за нов четиригодишен период е обективно потвърждение за постигнатото до момента високо ниво на научна продукция и въздействие, както и ангажимент за по-нататъшно надграждане на изследователския капацитет, подкрепа на младите учени и развитие на устойчива иновационна среда с принос към развитието на здравеопазването и обществото.
Статутът на изследователско висше училище беше въведен в Закона за висшето образование през 2021 г. Той се присъжда за принос към развитието на значими обществени области чрез научни изследвания и високи резултати от научноизследователската дейност на висшите училища.
