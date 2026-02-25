Медицинските вузове във Варна и Инсбрук поставиха началото на ново академично сътрудничество
Срещата бе инициирана от заместник-ректора по международно сътрудничество проф. д-р Марио Милков, който посети австрийския университет през януари 2026 г. и запозна колегите с МУ – Варна.
По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за подписване на междуинституционален договор по програма "Еразъм+“, който ще даде възможност за обмен на студенти, преподаватели и административен персонал. Акцент беше поставен върху мобилностите в областта на медицината, както и върху развитието на съвместни образователни и научноизследователски инициативи.
Двете страни изразиха готовност да подготвят и подпишат Меморандум за сътрудничество, който да очертае рамката на бъдещите общи дейности – включително участие в международни проекти, организиране на съвместни научни форуми и обмен на добри практики в управлението на международната дейност.
Срещата премина в дух на конструктивен диалог и взаимно доверие, като бе подчертан общият стремеж към интернационализация и устойчиво развитие на академичното партньорство. Очаква се в следващите месеци да бъдат финализирани договореностите и да стартират първите съвместни инициативи.
