Медицинският университет във Варна участва на важна среща по програма "Хоризонт Европа"

© Директорът на научноизследователския институт в МУ-Варна проф. д-р Антон Тончев и координаторът на проекта Transtem проф. д-р Игор Резник участваха в информационна среща "Разширяване на участието и разпространяване на върхови постижения по програма "Хоризонт Европа“, организирано от Министерството на образованието и науката (МОН) в сътрудничество с Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации“ към Европейската комисия. Срещата се проведе в периода 24 – 25.10.2023 в УНСС в София, съобщиха от МУ-Варна.



Модератори на събитието бяха националният координатор на програма "Хоризонт Европа“ към МОН доц. д-р Боян Жеков, Аделин Крол и Щефан Вайерс от Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации“ към Европейската комисия. С презентации се включиха Lora Yosifova, Head of sector, Ministry of Innovation and Growth, Barbara Mester, Call Coordinator, EC и Federica Roffi, Deputy Head of Unit, REA C3.



В рамките на събитието бе направен преглед на всички предстоящи конкурси по направление "Widening“ за 2024 г. Целта е експертите от ЕК да запознаят българските кандидатстващи организации – институти, университети, научни центрове, как по-добре да подготвят своите проекти за конкурси в "Widening“ в рамките на "Хоризонт Европа“. Темите, които бяха обсъдени на двудневния форум, са въздействието на дейностите по "Хоризонт Европа“ в секторите на науката, иновациите и технологиите с оглед на преодоляването на основните глобални предизвикателства в съвременния живот.



Редица български учени представиха проектите, по които работят в момента, споделиха добри практики и предизвикателства пред които са били поставени.



Проф. Игор Резник представи проекта ТРАНСТЕМ ERA Chair in Stem Cells Biology на МУ-Варна, като разказа за целите, напредъка и резултатите до момента.



В информационното събитие се включиха български и европейски експерти, които засегнаха важни практически въпроси, свързани с подготовката, оценяването, изпълнението на проекти и предпоставките за успех на даден проект.​