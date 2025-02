Медицинско светило от Университет Витен/Хердеке в Германия с публични лекции във Варна

© Днес - 25 и утре - 26 февруари проф. д-р Владимир Тодоров от Университет Витен/Хердеке в Германия ще бъде на посещение в МУ-Варна. Организатор на събитието е Научна група 3.2.3. RenEVA по проект № BG-RRP-2.004-0009-C02 "Медицински университет – Варна: Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM)“. Водещият учен ще изнесе две академични лекции.



На 25.02.2025 г. от 16:00 ч., МУ-Варна, 1-ва аудитория:



Лекция "Beyond the Renin-Angiotensin-System: Novel functions of the renin cells“



На 26.02. 2025 г. от 10:00 ч., Катедра "Анатомия“, зала 325:



Лекция и уъркшоп "Transgenic mice as experimental models in translational research: advantages and limitations“



Посещението на проф. д-р Владимир Тодоров и темите на научните лекции предоставят възможност за увеличаване на обхвата на международните научни мрежи на МУ-Варна, за нови мобилности и трансфер на знания на академичния състав.



Професор д-р Владимир Тодоров е водещ учен и към настоящият момент председател на Институт по физиология и патофизиология, председател на Център за биомедицинско образование и изследвания (ZBAF) и ръководител на Катедрата по физиология и патофизиология на Университет Витен/Хердеке в Германия.



Основните научни интереси на проф. Тодоров са свързани с физиология и патофизиология на бъбрека, които се основават на дългогодишния му опит като Ръководител на експериментален отдел Нефрология, отделение по нефрология, Университетска болница "Карл Густав Карус", Дрезден, Германия, както и в Институт по физиология, Университет в Регенсбург, Германия.



Професор Тодоров е популярен сред международната научна общност като носител на множество престижни награди на Европейска асоциация за изследване на бъбреците (EKRA) – Европейска бъбречна асоциация (ERA) – Европейска асоциация по диализа и трансплантация (EDTA), Международните и европейските дружества по хипертония.