подкрепят протестните действия на лекари, медицински сестри, санитари и администрация от МБАЛ "Света Анна – Варна“.
Това се казва в тяхна официална позиция, изцпратена до Varna24.bg. Публикуваме я без редакторска намеса:
Порочната система за налагане на лимити на работещи здравни структури и отказ на НЗОК да разплаща извършена реална медицинска дейност и грижа за нуждаещи се от лекарска помощ граждани, създава усещане за умишленото им финансово дестабилизиране.
“МБАЛ ВАРНА" ЕООД е пряко потърпевша от тази политика.
Лечебното заведение има договор с РЗОК от 14.02.2025 г., по силата на който са ни определени месечни дейности на стойност 30 000 лв., които са абсолютно несъизмерими с реалните обеми на дейност и потребностите на пациентите в региона. На практика този договор представя дейността на МБАЛ Варна ЕООД като изцяло надлимитна, тъй като лимитът от 30 000 лв. се изчерпва още на трето число от всеки месец, което фактически означава, че не са ни заплатени извършените дейности за месеците след юли 2025 г. Въпреки уверението на РЗОК Варна, че ще има актуализация на лимитите на всеки три месеца, такава не просто не се случи, но получихме писмен отказ през септември 2025 г., плюс неразплатената "надлимитна дейност".
"МБАЛ Варна“ ЕООД не е болница, която очаква да получи 10-20% над определения. Необходим е изцяло нов месечен лимит.
В ситуацията, в която болницата е поставена в момента, финансовото положение е изключително деликатно:
· Само за осигуровки лечебното заведение дължи към НАП ежемесечно 60 000 лв., отделно са фонд "Работна заплата“ и плащания към доставчици.
· Незаплатена дейност над 800 000 лв. за периода юли-декември 2025 г.;
· Няма разработен нов месечен лимит за предстоящата 2026 г., въпреки че следваше да бъде актуализиран още през септември 2025 г;
"МБАЛ Варна“ ЕООД (Транспортна болница Варна) не получава други публични средства, и до момента средствата, с които разполага лечебното заведение са от платени услуги, които стигат единствено за основни плащания.
Всичко това идва в момент когато МБАЛ Варна ЕООД очаква акредитация за обучение на специализанти и има реална възможност да даде шанс за старт на млади медици.
Ръководството на лечебното заведение настоява за съдействие от институциите и определяне на нов месечен лимит на база дейността през 2025 г.
Финансовите показатели и разчети са категорични, че при наличие на адекватен месечен лимит болницата не би имала никакви просрочени задължения и има потенциала да се превърне в пример за финансова стабилност, и устойчиво развитие.
Медиците от "МБАЛ ВАРНА" ЕООД подкрепят протеста на колегите си от МБАЛ "Света Анна – Варна"
