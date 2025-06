Мегазвезда, на чийто име е кръстен астероид, за първи път гостува във Варна

© На 24 юли в XVI издание на Опера в Летния театър за първи път във Варна гостува световната прима Диана Дамрау от Германия, обявена за "водещото колоратурно сопрано в света“ ("the leading coloratura soprano in the world“, New York Sun). Звездната певица, покорила световните оперни сцени, присъства и в небесната звездна карта, откакто през 2020 астероид носи нейното име.



Във Варна ще я аплодираме в ДИАНА ДАМРАУ ГАЛА с красивия наслов "SOLE E AMORE" (Слънце и любов, ит.), под диригентството на именития маестро Павел Балев – постоянен гост диригент на Държавна опера Варна и един от предпочитаните диригенти на оперната дива. Следвайки традицията, в общите концертни изяви с маестро Балев да изпълнява винаги и българска творба, във варненския концерт Диана Дамрау също ще поднесе своята българска изненада.



За първи път път с оркестър ще бъде изпълнена творбата "Колко тъжно, че вече никой не танцува валс“ (How Sad No One Waltzes Anymore), написана от композитора Брад Рос, специално за Диана Дамрау. Музикалните номера в интригуващата програма извеждат с елегантност наслова на концерта "Слънце и любов“, като избраните автори се представят предимно с две творби – едната само в оркестрово изпълнение, другата с Диана Дамрау. Ще чуем увертюра "Донна Диана“ от Емил Николаус фон Резничек; увертюра от операта "Крадливата сврака“ на Джоакино Росини и каватина на Нинета "Di piacer mi balza il cor" (Сърцето ми подскача от радост); “Cuatro madrigales amatorios" (Четири любовни мадригала) от Хоакин Родригес в разработка за глас и оркестър; Испанска песен от "Les filles de Cadix" (Момичетата от Кадис) на Лео Делиб; "J’ai deux amants" (Имам двама любовници) от "Маскирана любов“ на Андре Месаже; увертюра и каватина на Норина “Quel guardo il cavaliere" (Този поглед на рицар) от операта "Дон Паскуале“ на Гаетано Доницети; валс "Злато и сребро“ и “Meine Lippen, sie küssen so heiß" (Моите устни, те целуват толкова горещо) от операта "Джудита“ на Франц Лехар и др.



Сопраното ДИАНА ДАМРАУ триумфира над две десетилетия на престижните световни оперни и концертни сцени с партии за лиричен и колоратурен сопран. Богатият ѝ песенен репертоар обхваща главните сопранови роли в "Ан Болейн“ (Опера Цюрих, Виенска Щатсопера), "Ромео и Жулиета“ (Ла Скала, Метрополитън опера), "Лучия ди Ламермур“ (Ла Скала, Баварска държавна опера, Метрополитън опера, Ковънт гардън), "Манон“ (Виенска Щатсопера, Метрополитън опера), "Травиата“ (Ла Скала, Метрополитън опера, Ковънт гардън, Национална опера на Париж, Баварска държавна опера), "Вълшебната флейта“ (Метрополитън опера, Залцбургски фестивал, Виенска Щатсопера, Ковънт гардън), Баварска държавна опера). В Метрополитън опера Диана Дамрау е изпълнявала най-характерните си роли, сред тях 8 дебютни роли, излъчвани в HD кината по цял свят. Диана Дамрау е и първата певица в историята на Метрополитън опера, която пресъздава образите на Памина и Кралицата на нощта в различни представления на "Вълшебната флейта“ в една и съща поредица от спектакли.



Харизматичната Диана Дамрау има рядката слава на оперна певица, която вдъхновява композиторите да създават специални произведения за нея. С богатия си песенен репертоар тя често излиза на концертния подиум, в партньорство с други първокласни изпълнители. Преди варненската си гала, заедно с тенора Йонас Кауфман и пианиста Хелмут Дойч, заслужи



овациите на публиката в най-реномираните зали на Европа с изискан концерт от творби на Густав Малер и Рихард Щраус.



Диана Дамрау е удостоена със званието "Kammersängerin“ на Баварската държавна опера (2007), баварския орден "Максимилиан“ за наука и изкуство (2010), Ордена за заслуги към ФРГ (2021). Избрана е за Певица на годината oт сп. "Die Opernwelt", отличена е с Международна оперна награда на Лондон, наградите на Opera News и Gramophone. От 2020 астероид носи нейното име.



След завършване на НМА "Проф. Панчо Владигеров" в класовете по дирижиране на проф. Васил Казанджиев и проф. Георги Робев и специализации в Германия, ПАВЕЛ БАЛЕВ се утвърждава като един от най-забележителните съвременни оперни и симфонични диригенти. Ръководил е Камерната опера в Дрезден, бил е първи диригент и музикален ръководител на Оперните театри в Рощок (1999-2002) и Хале (2002-2008), главен диригент на Филхармония Баден-Баден (2007-2022) и главен художествен ръководител на Международната лятна академия "Карл Флеш“, в сътрудничество с концертмайсторите на Берлинската филхармония. Аплодиран е в Хамбургската Щатсопер, Комише Опер Берлин, Земперопер Дрезден, Oпера Щутгарт, Опера Лайпциг, Опера Хановер, Oпера Бремен, дирижирал е над 60 оркестъра в Германия.



В момента е генерален музикален директор на Театър Нордхаузен (Германия) и главен диригент на Опера Лимож (Франция), от сезон 2022/2023 е постоянен гост диригент на Филхармония Баден-Баден, а от 2021/2022 е постоянен гост диригент и на Държавна опера Варна. За периода 2026-2028 е поканен да заеме поста музикален директор на Академията на Националния оркестър в Кан. Получава многократно покани да дирижира във Виенската Щатсопера и Опера Цюрих, работи с много оркестри по цял свят, като многократно гостува на Оркестъра на Датското Национално Радио Копенхаген, Национален Академичен симфоничен оркестър Санкт Петербург, Национална опера и Оркестър Монпелие, Национален Оркестър на Сингапур, Токийска филхармония, Оркестър "Evergreen“ Тайван, Студио Оркестър "Уолт Дисни“ в Лос Анжелис, Словашкия национален оркестър и др.



Изнася концерти със световни изпълнители като Ан-Софи Мутер, Едита Груберова, Tомас Хемпсън, Диана Дамрау, Kрасимира Стоянова, Веселина Кацарова, Лука Пизарони, Рамон Варгас, Никола Тестé, Пьотр Бечала, Анна Нетребко. Рециталите на Красимира Стоянова "Славянски оперни арии", “Верди арии“ и "Веризмо“, под музикалното ръководство на Павел Балев, получават "Международната класическа музикална награда 2012“, Годишната награда на германската музикална критика 2012, както и Наградата на германската музикална критика 2014 и 2017. В колекцията му от отличия са също Първа награда от Международния конкурс за диригенти "Карл Мария фон Вебер", наградата "Херберт фон Караян", Диригент на годината 2012 в България, Голямата награда "Академик Марин Големинов“ за принос в музикалното изкуство, награда "Феникс“ на Държавна опера Варна и др.



Във Варна Павел Балев поставя оперите "Хофманови разкази“ от Офенбах, "Дама Пика“ от Чайковски, "Хитрата лисичка“ от Яначек, дирижира концертното изпълнение на "Отело“ от Верди с Красимира Стоянова и Владимир Стоянов, юбилейния концерт за 75-годишнината на Варненската опера, концерти със световноизвестни български солисти – примата Красимира Стоянова, баритона Кирил Манолов, пианиста Людмил Ангелов, цигуларката Албена Данаилова и др. В XVI издание на Опера в Летния театър 2025, освен в гала концерта на Диана Дамрау, маестро Балев ще застане и на диригентския пулт на операта "Русалка“ от Дворжак – първа постановка в историята на Варненската опера, в главната роля с Красимира Стоянова.