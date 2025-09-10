ЗАРЕЖДАНЕ...
Месеци наред мъж заплашва с убийство бившата си съпруга
©
Поради зачестили прояви на агресия и психическо насилие от страна на подсъдимия, вследствие на злоупотреба с алкохол и увлечения по хазартни игри, пострадалата жена подала молба за развод и заживяла на квартира с децата от съвместния им брак. Непосредствено след раздялата на двойката, подсъдимият продължил да проявява вербална агресия като само в периода от 29 декември 2022 г. до 24 март 2023 г. в електронна кореспонденция, той седем пъти отправил към жената закани с убийство и заплахи с телесни наранявания и запалване, които биха могли да възбудят основателен страх за осъществяването им.
Отделно от това, в условията на продължавано престъпление в периода от 04.01.2023г. до 30.04.2023г. подсъдимият не изпълнил издадени от съда заповеди за защита и не се съобразил с постановени от съда мерки, с които бил задължен да се въздържа от актове на домашно насилие и да не доближава на по-малко от 100 метра бившата си съпруга, обитаваното от нея жилище и местоработата й. Въпреки забраните, на седем конкретни дати през посочения период, той ходел до местоработата и адреса й, като упражнил спрямо пострадалата емоционално и психическо насилие.
По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение с признание на вината, за всяко от деянията бяха определени отделни наказания. 53-годишният мъж трябва да изтърпи общо наказание в размера на най-тежкото от тях – една година лишаване от свобода, изпълнението на което се отлага с изпитателен срок от 3 години.
В тежест на подсъдимия са направените по делото разноски за около 1500 лева. Съдебният акт е окончателен.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възможни смущения в електрозахранването във "Владислав Варненчик"...
18:27 / 08.09.2025
Над 120 ретро автомобила и Орлин Павлов идват към Варна
17:22 / 08.09.2025
Пожарът на ул. "Девня" е овладян, има поражения по железопътната ...
16:42 / 08.09.2025
Нов пожар във Варна, три екипа са на терен
16:04 / 08.09.2025
Аспарухов мост на близо половин век: Открит е от Тодор Живков
15:48 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.