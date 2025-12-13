Сподели close
Местата във Варна, които ще са без вода днес. Това съобщиха от ВиК.

- От 9:30 часа до около 15:00 часа на суго ще са част от абонатите в К.к. "Чайка".

- От 9:30 часа до около 15 часа част от абонатите в местност Ваялар.

- Поради предизвикана повреда от външна фирма от 9.:0 часа до около 15:00 часа част от абонатите в местност Траката .