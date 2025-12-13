Местата във Варна, които ще са без вода днес
©
- От 9:30 часа до около 15:00 часа на суго ще са част от абонатите в К.к. "Чайка".
- От 9:30 часа до около 15 часа част от абонатите в местност Ваялар.
- Поради предизвикана повреда от външна фирма от 9.:0 часа до около 15:00 часа част от абонатите в местност Траката .
Още от категорията
/
Героите от авиобаза "Чайка", участвали в евакуацията на "Кайрос", застават днес пред медиите във Варна
09.12
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Имотни варненци искат социални помощи от Общината
15:55 / 12.12.2025
Общината отпуска над 230 хил. лева за покриване на дълговете на б...
15:42 / 12.12.2025
Читалище "Васил Левски 1945" – Варна кани на Коледен концерт тази...
15:45 / 12.12.2025
Нови работни места откриват в общинския дом за възрастни хора във...
15:45 / 12.12.2025
Делфинариумът във Варна с Коледна изненада
12:24 / 12.12.2025
Представиха полицейските кучета пред деца във Варна
12:20 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.