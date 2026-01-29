Местният парламент на Варна с първа сесия тази година, одобрява нов заем
© Varna24.bg
В предварителния дневен ред са включени 18 точки. Значителна част от тях са свързани с одобряване на разходи, подлежащи на извършване в началото на годината, преди приемането на бюджета за 2026 г. Общинските съветници ще обсъдят предложения за финансиране на дейности на дирекциите "Социални дейности“, "Здравеопазване“, "Култура и духовно развитие“, "Образование и младежки дейности“, "Туризъм“ и "Спорт“, за да се гарантира нормалното им функциониране през първите месеци на годината.
В дневния ред е включено и предложение за поемане на краткосрочен общински дълг. Община Варна планира да изтегли кредит за осигуряване на мостово финансиране по 25 проекта, реализирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, като впоследствие сумите ще бъдат възстановени на общината.
Съветниците ще решат дали да бъдат предоставени средства за съфинансиране на проект за енергийна ефективност на сградите на СК "Локомотив“, както и целева субсидия за Специализираната болница по акушерство и гинекология "Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна.
Сред предложенията е обявяването на конкурси за възлагане управлението и контрола на 11 лечебни заведения и на 7 търговски дружества, собственост на Община Варна. Съветниците ще трябва да изберат също съставите на комисиите, които да подготвят и проведат съответните конкурсни процедури.
Създаването на работна група във връзка с увеличението на наемните цени на обекти на "Пазари“ ЕАД, както и изборът на независими външни експерти на Експертен съвет по Фонд "Култура“ също фигурират в дневния ред за сесията.
Заради обемния дневен ред е предвидено заседание №32 да продължи и в петък – 30 януари 2026 г.
Пълният дневен ред е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна. Сесията ще се излъчва в реално време в YouTube канала на институцията.
