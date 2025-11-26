Общинският съвет във Варна се събира за 30-ти път от началото на мандата. Редовното заседание на местния парламент ще започне в 10:00 часа утре – 27 ноември, в зала "Пленарна“ на Община Варна. В предварителния дневен ред са включени девет точки.Съветниците ще решат дали цените на превозните документи за пътуване в обществения транспорт във Варна да бъдат актуализирани заради предстоящото преминаване към еврото. С пълно единодушие комисията по финанси и бюджет гласува от 1 януари хартиеният билет да бъде 2 евро, а глобата за нередовен пътник – 20 евро.Отпускането на целева субсидия за изграждане на втори бункер за нуждите на Онкоболницата във Варна също фигурира в дневния ред. Общата стойност на проекта възлиза на до 9 415 000 лева, които ще бъдат използвани за строителство на подпорни стени, стационар и специализиран бункер с всички необходими технически и спомагателни помещения.На сесията общинските съветници предстои да разгледат и пакет от предложения за извършване на компенсирани промени по бюджета на общината за 2025 г. Обхванати са доста пера, сред които "Спорт“, "Социални дейности“ и "Образование“.Друг финансов въпрос е отпускането на средства за концерта на световноизвестния тенор Пласидо Доминго, който за първи път ще пее пред варненска публика през април следващата година. Местният парламент ще реши също дали Община Варна да осигури финансиране на волейболен клуб "Черно море“.Отпускането на еднократни социални и здравни помощи също е включено в дневния ред на сесията.Заседанието по традиция ще завърши с дискусия с гражданите.Пълният дневен ред е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна, секция "Заседания“. Сесията ще се излъчва в реално време през YouTube канала на институцията.