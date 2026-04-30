На днешното си заседание общинските съветници във Варна ще разгледат промени в тарифите за таксиметровите превози, съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет в града. В дневния ред фигурира и предложение за връщане на предплатените карти за пътуване в градския транспорт.

Общинските съветници следва да разгледат няколко искания на администрацията за одобряване на разходи преди приемането на бюджета за тази година. Очаква се да бъдат одобрени и номинациите за награда "Варна“. По традиция отличията, които се връчват в навечерието на 24 май, са в няколко категории, за постижения в областта на културата, науката и образованието.

Общинските съветници трябва да утвърдят новите управители на общинските лечебни заведения. В дневния ред е и гласуване във връзка с откриването на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжния съд в града.