Една местност край Варна остава без вода в неделя. Това съобщават от ВиК.

До около 16:00 часа на сухо ще са абонатите по улица "Радой Ралин"  в м.Св.К. и Елена.