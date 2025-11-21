Благомир Коцев ще бъде преместен от затвора в София във варненския затвор. Това разпореди съдия Светла Даскалова от Варненския окръжен съд, която беше определена за съдия-докладчик по делото.
Стана ясно още, че за 27 ноември са насрочени за разглеждане постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража“.
Местят Благомир Коцев от затвора в София във варненския
