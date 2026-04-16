Текущи ремонти на сгради на учебни заведения във Варна наложиха преместването на избирателни секции за парламентарния вот на 19 април.

Заради ремонт на ОУ "Йордан Йовков" избирателни секции с номера 055, 056, 057, 058, 059, 084 и 085 се преместват в ОУ "Цар Симеон І" (ул. "Неофит Бозвели" №33), информират от район "Одесос".

Избирателна секция № 036 от Младежки дом "Орбита" се премества в СУЕО "Ал. С. Пушкин" (ул. "Проф. Державин“ №12).

Заради ремонт в ОУ "Добри Чинтулов" гласоподавателите ще могат да упражнят правото си на глас в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия във Варна.

Избирателни секции с номера 03, 04, 037 в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" се преместват в СУЕО "Ал. С. Пушкин" (ул. "Проф. Державин" №120.

Избирателни секции с номера 070, 082, 083 от НЧ "Хр. Ботев" се преместват в СУ "Елин Пелин" (ул. "Тодор Влайков" №18).

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД "ГРАО" към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/.