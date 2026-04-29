През деня в четвъртък над страната ще преобладава облачно време, а на много места се очакват валежи от дъжд. В някои райони на Югозападна България, Предбалкана и планинските масиви валежите временно ще бъдат по-интензивни и с по-значителни количества. Това съобщиха синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от Varna24.bg.

Ще духа умерен североизточен вятър, а в Дунавската равнина и Източна България поривите временно ще бъдат силни. Това ще създава усещане за по-студено време, особено в северните райони.

Минималните температури сутринта ще бъдат между 4° и 11°, а дневните максимални ще останат сравнително ниски за края на април – между 7° и 10° в Северна България и до 16° – 18° в отделни части на Южна България.

Планинските райони ще предложат истински зимна картина. Очакват се валежи от сняг, а под около 15000 метра – дъжд. В Централна Стара планина и Рило-Родопския масив валежите ще бъдат по-сериозни, като ще се образува нова снежна покривка.

Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, а с него ще нахлува по-студен въздух. До вечерта границата между дъжд и сняг ще се понижи до около 800 метра надморска височина.

И по морето времето ще остане облачно и дъждовно. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Температурите ще бъдат между 9° и 13°, без съществено повишение през деня. Морската вода е около 12°-13°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.