През нощта времето над страната ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността, по-значителнa след полунощ над планинските райони и крайните североизточни райони от нашата страна. Валежите ще са малко вероятни. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от северозапад. Минималните температури ще се задържат между 2°С и 5°С. Това съобщиха синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от Varna24.bg.

В четвъртък, облачността ще бъде променлива. В сутрешните часове, в отделни райони на Северна България и по високите полета дъждът временно ще преминава в сняг. След обяд основно в планинските райони от Северозападна България, Югозападна и Северна Централна България се очакват валежи от дъжд, а в Предбалкана и планинските райони и от сняг. Вятърът ще остане от северозапад, като постепенно ще отслабва, но в някои райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 10°С и 15°С.

В планините ще преобладава значителна облачност с валежи, като над 900-1000 метра те ще бъдат предимно от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Температурите ще бъдат около 1°С на 1200 метра и около минус 5°С на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд на много места. Вятърът ще бъде умерен от север-североизток, следобед ще отслабне и ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще достигнат 9°–10°С. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.