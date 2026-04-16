През нощта срещу петък над почти цялата страна ще преобладава разкъсана висока облачност. По-значителна облачност се очаква над крайните южни райони, но валежи не се предвиждат. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток, а по Черноморието – умерен от североизток-изток. Минималните температури ще се задържат между 4°С и 6°С, като по-високи ще бъдат в долината на река Струма и Северозападна България – до 8–10°С. По-хладно ще остане в крайните североизточни райони – между 4°С и 5°С. Това съобщиха синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от Varna24.bg.

През деня в петък времето ще започне с разкъсана висока облачност, която постепенно ще намалее и в повечето райони ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове облачността ще се увеличи над Северозападна България, като на отделни места – около Видин, Монтана, Враца, Червен бряг и Плевен – се очакват краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще се наблюдава и временно усилване на северозападния вятър.

В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15°С и 23°С, което ще създаде усещане за типично пролетно време.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 14°С и 15°С. Температурата на морската вода е около 11°С, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планинските райони ще преобладава разкъсана висока облачност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток. Температурите ще достигнат около 15°С на 1200 метра и около 4°С на 2000 метра.