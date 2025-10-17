ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Bulgaria: Последната дума е на природата, но да имат едно наум хората в събота
Регионалният модел Swiss HD очаква до 50 - 70 л/кв.м. на места там. От сайта уточнвяват, че това е прогноза и не е задължително да стане точно в този си вид и в точно тези райони, които са на картата като е възможно по-голямата част да се извали в морето. "Последната дума е на природата, но да имат едно наум хората в съботата", предупреждават синоптиците от сайта.
Постът е информативен, а не за всяване на паника и страх, уточняват още от Meteo Bulgaria.
