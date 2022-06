Международна конференция по биомедицински иновации и приложения се проведе в ТУ - Варна

© Бивши и настоящи студенти от

Форумът бе открит от проф. д-р инж. Тодор Ганчев и проф. д-р Валентина Маркова, зам.-ректори на университета, които приветстваха водещите учени, специалисти и докторанти в областта на биомедицината, комуникационната и компютърна техника, електрониката и ИТ иновациите. Целта на конференцията бе не само да бъдат изнесени научни доклади и разработки по набелязаните теми, но и да се създадат по-тесни връзки между академичната общност и бизнеса.



Интересът на международната академична общност отново беше много голям. Бяха подадени заявки за доклади от шест държави / Исландия, Турция, Англия, Китай, Австралия/, като след научно рецензиране, за участие бяха допуснати 30 доклади.



Участниците представиха оригинални трудове в областта на дигитализация на медицинска информация, прецизна образна диагностика, приложения на ИКТ технологиите в областта на биомедицината и здравеопазването и други.



Пленарните доклади на проф. Лиляна Трайкович, USA, Distinguished IEEE Lecturer и проф. Карл Солви Гудмундсон, Director of Technological Center at the University of Iceland, ICELAND предизвикаха особен интерес. Форумът даде възможност за обмяна на мнения, изводи и препоръки, както и задълбочаване на партньорствата между учените.