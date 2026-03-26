На 26 и 27 март 2026 г. във Варна ще се проведе Международна конференция за сигурността на Черно море, организирана от ВВМУ "Н.Й.Вапцаров“ под патронажа на Министерство на отбраната на Република България.Събитието събира висши представители от областта на отбраната, сигурността и международните отношения – заместник‑министри, командири, военни аташета, експерти и научни сътрудници от България, Украйна, Турция, Италия, Полша, Германия и САЩ.Програмата включва пленарни заседания с ключови доклади по въпроси на регионалната сигурност и военните предизвикателства в Черно море. Конференцията служи като платформа за обмен на идеи, укрепване на международното сътрудничество и насърчаване на съвместни образователни инициативи за безопасността в региона.Откриването ще се състои на 26 март от 09:30 часа в Планетариум на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров“.